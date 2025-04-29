Тюменских депутатов-оппозиционеров отправляют к конкурентам из «Новых людей»

Тюменские депутаты из парламентской оппозиции могут перейти к «Новым Людям» перед выборами в Тюменскую областную думу. По словам собеседников агентства в региональном политсообществе, смена политического объединения возможна для депутата облдумы от СРЗП Александра Чепика — от этой партии он избирался в региональный парламент, но ее членом никогда не являлся.
«Он в последнее время отстранился от работы отделения, не появился на недавней встрече с главой партии Сергеем Мироновым. Позже с ним встречалась депутат Госдумы от „Новых Людей“ Сардана Авксентьева», — объяснил источник. В числе тех, кто может перейти к «Новым людям» также называют депутата облдумы от КПРФ Ивана Левченко.
Оба политика в разговоре с URA.RU категорически опровергли эту информацию. Александр Чепик заявил, что действительно работает и общается с представителями «Новых людей», но никаких переговоров о переходе к ним не ведет — он уточнил, что может и не пойти на выборы из-за высоких затрат на избирательную кампанию. Иван Левченко назвал информацию неподтвержденными слухами: «Не понимаю зачем их распространяют. Даже комментировать смысла нет, весеннее обострение, наверное».
Выборы в Тюменскую областную думу пройдут осенью 2026 года. Ранее URA.RU сообщало о том, что группа активистов покинула тюменское отделение ЛДПР и примкнула к «Справедливой России».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!