Первый центр психологической помощи ветеранам СВО открыли в Свердловской области

В Белоярском (Свердловская область) местные власти совместно с волонтерами открыли первый в регионе центр психологической помощи ветеранам спецоперации РФ на Украине и членам их семей. Руководит центром ветеран боевых действий, передает департамент информполитики.
«Выполняя поручение врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера и понимая важность поддержки бойцов и их семей, мы приняли решение открыть этот центр. Мы не оставим участников и ветеранов СВО один на один с их проблемами», — сказал мэр Григорий Вихарев, гарантируя всестороннюю поддержку нуждающимся. Учреждение будет работать в здании по улице Ленина, 26.
Руководителем центра стал военный психолог, подполковник Сергей Колосов — ветеран боевых действий в Афганистане, а также обеих чеченских кампаний, участник СВО. Он оказывает профессиональную помощь, включая работу с посттравматическим стрессовым расстройством, коррекцию тревожных состояний, поддержку при переживании утраты и лечение других травм.
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