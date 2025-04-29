Первый центр психологической помощи ветеранам СВО открыли в Свердловской области

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За помощью могут обратиться как солдаты, так и их родственники
За помощью могут обратиться как солдаты, так и их родственники Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Белоярском (Свердловская область) местные власти совместно с волонтерами открыли первый в регионе центр психологической помощи ветеранам спецоперации РФ на Украине и членам их семей. Руководит центром ветеран боевых действий, передает департамент информполитики.

«Выполняя поручение врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера и понимая важность поддержки бойцов и их семей, мы приняли решение открыть этот центр. Мы не оставим участников и ветеранов СВО один на один с их проблемами», — сказал мэр Григорий Вихарев, гарантируя всестороннюю поддержку нуждающимся. Учреждение будет работать в здании по улице Ленина, 26.

Руководителем центра стал военный психолог, подполковник Сергей Колосов — ветеран боевых действий в Афганистане, а также обеих чеченских кампаний, участник СВО. Он оказывает профессиональную помощь, включая работу с посттравматическим стрессовым расстройством, коррекцию тревожных состояний, поддержку при переживании утраты и лечение других травм.

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В Белоярском (Свердловская область) местные власти совместно с волонтерами открыли первый в регионе центр психологической помощи ветеранам спецоперации РФ на Украине и членам их семей. Руководит центром ветеран боевых действий, передает департамент информполитики. «Выполняя поручение врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера и понимая важность поддержки бойцов и их семей, мы приняли решение открыть этот центр. Мы не оставим участников и ветеранов СВО один на один с их проблемами», — сказал мэр Григорий Вихарев, гарантируя всестороннюю поддержку нуждающимся. Учреждение будет работать в здании по улице Ленина, 26. Руководителем центра стал военный психолог, подполковник Сергей Колосов — ветеран боевых действий в Афганистане, а также обеих чеченских кампаний, участник СВО. Он оказывает профессиональную помощь, включая работу с посттравматическим стрессовым расстройством, коррекцию тревожных состояний, поддержку при переживании утраты и лечение других травм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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