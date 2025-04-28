В дачном кооперативе «Солнышко» в Нижневартовске затопило единственное жилье пенсионера — теперь мужчине негде жить. Видео произошедшего появилось в соцсетях.
«Вот приехал домой с работы, открыл дверь, а здесь вот такая система — кругом вода. Включил насос, а что толку с него? Как спать, как находиться не знаю. Все плавает», — рассказал пенсионер в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске».
Мужчина сообщил, что не знает, как поступить в такой ситуации. Более того, уже утром ему нужно быть на работе.
В администрацию Нижневартовска направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.
Видео — «ЧП в Нижневартовске»
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