28 апреля 2025

В Нижневартовске пенсионер остался без жилья из-за паводка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина остался без жилья
Мужчина остался без жилья Фото:

В дачном кооперативе «Солнышко» в Нижневартовске затопило единственное жилье пенсионера — теперь мужчине негде жить. Видео произошедшего появилось в соцсетях.

«Вот приехал домой с работы, открыл дверь, а здесь вот такая система — кругом вода. Включил насос, а что толку с него? Как спать, как находиться не знаю. Все плавает», — рассказал пенсионер в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске».

Мужчина сообщил, что не знает, как поступить в такой ситуации. Более того, уже утром ему нужно быть на работе.

В администрацию Нижневартовска направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.

Видео — «ЧП в Нижневартовске»

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В дачном кооперативе «Солнышко» в Нижневартовске затопило единственное жилье пенсионера — теперь мужчине негде жить. Видео произошедшего появилось в соцсетях. «Вот приехал домой с работы, открыл дверь, а здесь вот такая система — кругом вода. Включил насос, а что толку с него? Как спать, как находиться не знаю. Все плавает», — рассказал пенсионер в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске». Мужчина сообщил, что не знает, как поступить в такой ситуации. Более того, уже утром ему нужно быть на работе. В администрацию Нижневартовска направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается. Видео — «ЧП в Нижневартовске»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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