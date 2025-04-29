Участник программы «Время героев» получил престижную должность в правительстве Москвы

Награжденный двумя орденами Мужества и принимавший участие в президентском проекте «Время героев» Эдуард Шонов был назначен советником департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Он отметил, что среди его целей — это укрепление технологического потенциала региона.
«В планах — работа по формированию учебного центра беспилотных авиационных систем, включая составление программ обучения и подбор кадров. А также продвижение инициатив, которые укрепят технологический потенциал Москвы», — прокомментировал Шонов свое назначение. Его слова приводит официальный портал мэра Москвы.
Он также подчеркнул, что проект «Время героев» дает бойцам СВО уникальный шанс развивать страну. Специалисты и кураторы программы оказывают содействие в выборе нового профессионального пути, учитывая накопленный опыт и освоенные в ходе обучения навыки, отметил Шонов. В рамках участия в программе его наставником выступила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, которая с особой тщательностью подошла к составлению плана стажировки, чтобы поддержать определение дальнейшего профессионального направления.
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