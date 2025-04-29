Как школьники и студенты отдыхают в мае в 2025 году: календарь

Школьников и студентов ждут дополнительные выходные в мае
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В майские праздники у школьников появились дополнительные выходные
В майские праздники у школьников появились дополнительные выходные Фото:

В мае 2025 года школьников и студентов ожидают два блока праздничных дней, которые существенно изменят привычный учебный график. URA.RU рассказывает, когда именно будут выходные, кому повезет больше и откуда добавились дополнительные выходные дни.

Как распределятся выходные дни

В этом году майские праздники разделены на два периода: 

  • С четверга (1 мая) по воскресенье (4 мая) включительно;
  • С четверга (8 мая) по воскресенье (11 мая) включительно. Дополнительный выходной 8 мая появился благодаря переносу праздничного дня с воскресенья 23 февраля.

Как будут отдыхать школьники и студенты с пятидневной учебной неделей

Большинство школьников и студентов, которые учатся по пятидневке, получат два полноценных блока по четыре дня отдыха подряд:

  • с 1 по 4 мая (четверг–воскресенье);
  • с 8 по 11 мая (четверг–воскресенье).
Как отдыхают школьники и студенты на пятидневной рабочей неделе
Как отдыхают школьники и студенты на пятидневной рабочей неделе
Фото:

Как будут отдыхать учащиеся с шестидневной учебной неделей

Для тех, кто учится по шестидневному графику, расписание будет менее комфортным. Выходными днями станут только отдельные даты:

  • Первый блок: четверг (1 мая) и воскресенье (4 мая). Пятница и суббота (2 и 3 мая) будут учебными днями.
  • Второй блок: четверг (8 мая), пятница (9 мая) и воскресенье (11 мая). Суббота (10 мая) останется учебным днем.
Инфографика
Инфографика
Фото:

Что будет с расписанием занятий

Неделя перед Первомаем окажется сокращенной. Среда, 30 апреля — предпраздничный день, поэтому уроки в школах и пары в вузах могут быть сокращены.

После первых четырех выходных дней (с 1 по 4 мая) обучающиеся вернутся к занятиям всего на три дня — с понедельника по среду (5–7 мая). Затем наступят длинные выходные, связанный с празднованием Дня Победы.

Учебные заведения могут вводить дополнительные выходные или переносить занятия по своему усмотрению. В некоторых школах или вузах пятница, 2 мая, также может стать дополнительным выходным днем.

Дополнительные выходные для студентов в мае

Если студенты учатся пять дней в неделю, то кроме праздничных дней они получат стандартные выходные субботы и воскресенья: 17–18, 24–25 и 31 мая. Для студентов с шестидневкой майские выходные выглядят так: 1, 4, 8, 9, 11, а также воскресенья — 18 и 25 мая.

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В мае 2025 года школьников и студентов ожидают два блока праздничных дней, которые существенно изменят привычный учебный график. URA.RU рассказывает, когда именно будут выходные, кому повезет больше и откуда добавились дополнительные выходные дни. Как распределятся выходные дни В этом году майские праздники разделены на два периода:  Как будут отдыхать школьники и студенты с пятидневной учебной неделей Большинство школьников и студентов, которые учатся по пятидневке, получат два полноценных блока по четыре дня отдыха подряд: Как будут отдыхать учащиеся с шестидневной учебной неделей Для тех, кто учится по шестидневному графику, расписание будет менее комфортным. Выходными днями станут только отдельные даты: Что будет с расписанием занятий Неделя перед Первомаем окажется сокращенной. Среда, 30 апреля — предпраздничный день, поэтому уроки в школах и пары в вузах могут быть сокращены. После первых четырех выходных дней (с 1 по 4 мая) обучающиеся вернутся к занятиям всего на три дня — с понедельника по среду (5–7 мая). Затем наступят длинные выходные, связанный с празднованием Дня Победы. Учебные заведения могут вводить дополнительные выходные или переносить занятия по своему усмотрению. В некоторых школах или вузах пятница, 2 мая, также может стать дополнительным выходным днем. Дополнительные выходные для студентов в мае Если студенты учатся пять дней в неделю, то кроме праздничных дней они получат стандартные выходные субботы и воскресенья: 17–18, 24–25 и 31 мая. Для студентов с шестидневкой майские выходные выглядят так: 1, 4, 8, 9, 11, а также воскресенья — 18 и 25 мая.
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