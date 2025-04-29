Как школьники и студенты отдыхают в мае в 2025 году: календарь

В мае 2025 года школьников и студентов ожидают два блока праздничных дней, которые существенно изменят привычный учебный график. URA.RU рассказывает, когда именно будут выходные, кому повезет больше и откуда добавились дополнительные выходные дни.
Как распределятся выходные дни
В этом году майские праздники разделены на два периода:
- С четверга (1 мая) по воскресенье (4 мая) включительно;
- С четверга (8 мая) по воскресенье (11 мая) включительно. Дополнительный выходной 8 мая появился благодаря переносу праздничного дня с воскресенья 23 февраля.
Как будут отдыхать школьники и студенты с пятидневной учебной неделей
Большинство школьников и студентов, которые учатся по пятидневке, получат два полноценных блока по четыре дня отдыха подряд:
- с 1 по 4 мая (четверг–воскресенье);
- с 8 по 11 мая (четверг–воскресенье).
Как будут отдыхать учащиеся с шестидневной учебной неделей
Для тех, кто учится по шестидневному графику, расписание будет менее комфортным. Выходными днями станут только отдельные даты:
- Первый блок: четверг (1 мая) и воскресенье (4 мая). Пятница и суббота (2 и 3 мая) будут учебными днями.
- Второй блок: четверг (8 мая), пятница (9 мая) и воскресенье (11 мая). Суббота (10 мая) останется учебным днем.
Что будет с расписанием занятий
Неделя перед Первомаем окажется сокращенной. Среда, 30 апреля — предпраздничный день, поэтому уроки в школах и пары в вузах могут быть сокращены.
После первых четырех выходных дней (с 1 по 4 мая) обучающиеся вернутся к занятиям всего на три дня — с понедельника по среду (5–7 мая). Затем наступят длинные выходные, связанный с празднованием Дня Победы.
Учебные заведения могут вводить дополнительные выходные или переносить занятия по своему усмотрению. В некоторых школах или вузах пятница, 2 мая, также может стать дополнительным выходным днем.
Дополнительные выходные для студентов в мае
Если студенты учатся пять дней в неделю, то кроме праздничных дней они получат стандартные выходные субботы и воскресенья: 17–18, 24–25 и 31 мая. Для студентов с шестидневкой майские выходные выглядят так: 1, 4, 8, 9, 11, а также воскресенья — 18 и 25 мая.
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