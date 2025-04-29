Баскетбольный клуб «Уралмаш» (Екатеринбург) вылетел из плей-офф Единой лиги ВТБ, проиграв серию 1/4 финала «Локомотиву-Кубань» (1:3). Решающая игра завершилась со счетом 77:82 (18:17; 22:10; 21:25; 16:30). Матч прошел во Дворце игровых видов спорта (ДИВС) при трех тысячах зрителей, передает корреспондент URA.RU.
Форвард хозяев Джавонте Даглас к середине игры набрал дабл-дабл (10 очков и 10 подборов), но был удален из-за фолов. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Уралмаша» Джеремайя Мартин (25 очков, 2 подбора и 3 ассиста).
Регулярный чемпионат «Уралмаш» завершил турнир на пятой строчке с 68 очками. Железнодорожники завершили групповой этап на четвертом месте, набрав 76 очков. Уралмашевец Мартин же стал лучшим снайпером регулярки.
Эта серия началась в Краснодаре, где «Локомотив» выиграл первую игру со счетом 97:65, но проиграл вторую — 66:75. БК «Уралмаш» был разгромлен в первом домашнем матче со счетом 68:112.
Для клуба этот сезон стал вторым в элите российского баскетбола. В прошлом году они также дошли до первого раунда плей-офф, где уступили «Зениту» по серии 2:3.
Главным достижением «Уралмаша» в этом году стала победа в Кубке России. Это их первое золото в этом турнире. В финале они обыграли «Нижний Новгород» со счетом 77:53.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!