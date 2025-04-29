Участников ЧВК уравняют в пенсионных правах с другими участниками СВО

Члены частных военных компаний получат такие же пенсионные гарантии, как и другие лица, принимающие участие в специальной военной операции. Соответсвующий законопроект подготовило Министерство труда.
«Участники ЧВК, которые стали инвалидами вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных на СВО, имеют право на назначение пенсии по инвалидности в общем порядке», — говорится в пресс-релизе министерства. Текст проекта опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Прочие участники СВО, включая военнослужащих по призыву, контрактников и добровольцев, в случае установления инвалидности, полученной в ходе выполнения служебных обязанностей, имеют право на одновременное получение двух видов пенсий: вследствие военной травмы и страховой либо пенсии за выслугу лет. В настоящий момент в Государственной Думе рассматривается вопрос о предоставлении аналогичных гарантий ополченцам Донбасса.
Министерство труда также выступило с инициативой распространить эти нормы на лиц, заключивших контракты с частными военными компаниями. После принятия соответствующего законодательства участники частных военных компаний смогут претендовать на пенсию по инвалидности, возникшей вследствие военной травмы, а также на страховую пенсию по старости или пенсию за выслугу лет.
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