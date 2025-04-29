Создатель культовой русской рок-группы признался, что получил другое гражданство

Стас Намин объявил о получении гражданства Армении и покупке там квартиры
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Стас Намин отметил, что купил квартиру в Армении
Стас Намин отметил, что купил квартиру в Армении Фото:

Создатель культовой рок-группы «Цветы» Стас Намин, внук советского государственного деятеля Анастаса Микояна получил гражданство Армении. Он заявил журналистам, что получил армянский паспорт и купил там квартиру.

«Я действительно получил армянский паспорт вместе со своей семьей. Нам здесь очень нравится. Мы часто приезжаем в Армению, я даже купил здесь квартиру и сейчас занимаюсь ее ремонтом. Скорее всего, будем жить здесь тоже,» — сообщил Намин Sputnik Армения.

По словам продюсера, он собирается сделать что-нибудь важное для культуры Армении. При этом, несмотря на переезд, постоянно находиться в этой стране у него вряд ли получится, пишет «Царьград».

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Создатель культовой рок-группы «Цветы» Стас Намин, внук советского государственного деятеля Анастаса Микояна получил гражданство Армении. Он заявил журналистам, что получил армянский паспорт и купил там квартиру. «Я действительно получил армянский паспорт вместе со своей семьей. Нам здесь очень нравится. Мы часто приезжаем в Армению, я даже купил здесь квартиру и сейчас занимаюсь ее ремонтом. Скорее всего, будем жить здесь тоже,» — сообщил Намин Sputnik Армения. По словам продюсера, он собирается сделать что-нибудь важное для культуры Армении. При этом, несмотря на переезд, постоянно находиться в этой стране у него вряд ли получится, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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