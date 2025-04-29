Создатель культовой русской рок-группы признался, что получил другое гражданство

Создатель культовой рок-группы «Цветы» Стас Намин, внук советского государственного деятеля Анастаса Микояна получил гражданство Армении. Он заявил журналистам, что получил армянский паспорт и купил там квартиру.
«Я действительно получил армянский паспорт вместе со своей семьей. Нам здесь очень нравится. Мы часто приезжаем в Армению, я даже купил здесь квартиру и сейчас занимаюсь ее ремонтом. Скорее всего, будем жить здесь тоже,» — сообщил Намин Sputnik Армения.
По словам продюсера, он собирается сделать что-нибудь важное для культуры Армении. При этом, несмотря на переезд, постоянно находиться в этой стране у него вряд ли получится, пишет «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.