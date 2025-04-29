На фоне возвращения иностранных компаний курганец избавляется от магазинов под итальянским брендом

На фоне возвращения иностранных компаний на российский рынок в Кургане избавляются от нескольких магазинов, работающих под одним из итальянских брендов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы недвижимости.
«В центре Кургана продают два обувных магазина, работающих под итальянским брендом. Собственник оценил активы почти в 54 миллиона рублей. При этом большинство товара российского и китайского производства», — сообщил источник.
В случае возвращения иностранных брендов эти торговые площади были бы подходящим вариантом для рестарта их бизнеса, считает источник. Они находятся на первой линии и через них проходит большой трафик.
В беседе с корреспондентом URA.RU собственник недвижимости отметил, что в продаже находится еще несколько торговых точек, занимающихся реализацией обуви. По его словам, бизнес стал невыгодным.
Ранее URA.RU писало, что некоторые зарубежные бренды планируют возвращаться в Россию. Они могут открыть свои магазины уже в течение трех месяцев. У большинства западных компаний были сохранены права на товарные знаки. Возможными проблемами для возвращенцев эксперты называли то, что за три года их отсутствия потребители уже успели от них отвыкнуть. При этом ушедшие сети магазинов о своем возвращении официально не объявляли.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».