В России с 2026 года хотят поднять МРОТ

Депутаты фракции ЛДПР вносят в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года до 34 тысяч рублей. Подробности рассказал инициатор проекта Ярослав Нилов.
«Накануне первого Мая мы по традиции обращаемся к теме достойной оплаты труда, который сейчас в России явно недооценен. МРОТ — федеральная величина, ежегодно устанавливаемая федеральным законом. Труд в России должен оцениваться достойно, поэтому мы считаем, что уровень МРОТ должен быть заметно выше», — заявил Ярослав Нилов. Информацией с URA.RU поделилась пресс-служба партии.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, МРОТ предлагается установить на уровне 34 тысяч рублей. На данный момент минимальный размер оплаты труда — 22 440 рублей.
Также депутат отметил, что фракция предлагает установить специальную систему оплаты труда для тех, кто работает в формате неполной занятности. Она будет рассчитываться исходя из минимальной ставки, а именно — 300 рублей в час. Отмечается, что в итоге зарплата за месяц будет больше, ведь сейчас, исходя из МРОТ, час стоит примерно 120 рублей. Также законопроектом предусмотрена индексация почасового размера оплаты труда. ЛДПР предлагает повышать его каждый год.
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