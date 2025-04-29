Россия избавила мир от нацистской угрозы, однако сейчас отечественные спортсмены сталкиваются с отсутствием приглашений на международные соревнования. Об этом сообщил олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, комментируя получение отказов российскими атлетами на выступление в нейтральном статусе.
«Отказы в нейтральном статусе? <...> Наша страна спасла мир от фашистской чумы, а нас никуда не приглашают», — заявил Фетисов в беседе со Sport24. Он отметил, что официальная позиция государства должна заключаться в том, что российским спортсменам необходимо участвовать в соревнованиях под государственным флагом. Ранее сообщалось, что российской гимнастке Лале Крамаренко было отказано в предоставлении нейтрального статуса.
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