Олимпийский чемпион Фетисов высказался о выступлении россиян в нейтральном статусе

Фетисов: Россию никуда не приглашают, хотя она спасла мир от фашизма
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Фетисов отметил вклад России в избавление мира от нацизма
Фетисов отметил вклад России в избавление мира от нацизма Фото:

Россия избавила мир от нацистской угрозы, однако сейчас отечественные спортсмены сталкиваются с отсутствием приглашений на международные соревнования. Об этом сообщил олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, комментируя получение отказов российскими атлетами на выступление в нейтральном статусе.

«Отказы в нейтральном статусе? <...> Наша страна спасла мир от фашистской чумы, а нас никуда не приглашают», — заявил Фетисов в беседе со Sport24. Он отметил, что официальная позиция государства должна заключаться в том, что российским спортсменам необходимо участвовать в соревнованиях под государственным флагом. Ранее сообщалось, что российской гимнастке Лале Крамаренко было отказано в предоставлении нейтрального статуса.

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Россия избавила мир от нацистской угрозы, однако сейчас отечественные спортсмены сталкиваются с отсутствием приглашений на международные соревнования. Об этом сообщил олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, комментируя получение отказов российскими атлетами на выступление в нейтральном статусе. «Отказы в нейтральном статусе? <...> Наша страна спасла мир от фашистской чумы, а нас никуда не приглашают», — заявил Фетисов в беседе со Sport24. Он отметил, что официальная позиция государства должна заключаться в том, что российским спортсменам необходимо участвовать в соревнованиях под государственным флагом. Ранее сообщалось, что российской гимнастке Лале Крамаренко было отказано в предоставлении нейтрального статуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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