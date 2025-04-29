Мистическую книгу о Кургане на 60 страниц продают на маркетплейсе за 1013 рублей. В карточке товара она значится как «справочная литература», а ее полное название «Курган. Курганская область. Мистический путеводитель». Объявление размещено на сайте Wildberriess.
«Вас ждут удивительные открытия, детальные описания загадочных мест и точные указания, как их найти. Эта книга — ваш ключ к миру российских загадок и чудес», — указано в описании товара на сайте Wildberriess.
Автор книги Борис Шабрин рассказывает о магическом озере по улице Пролетарской в Кургане, до которого можно добраться от вокзала на общественном транспорте, указывая ориентиром парк, где много деревьев и скамеек. Вот только никакого озера по Пролетарской, как и парка, нет. Это делает путеводитель мистическим во всех смыслах.
Кроме этого, автор пишет о таинственном подземном проходе на площади Ленина. Чтобы его найти, нужно подойти к пятиметровому фонтану в центре площади — там-то, по словам писателя, и скрывается вход в подземелье. Однако на площади нет фонтанов, есть лишь памятник Ленину.
Впрочем, некоторые места, описанные в книге, реально существуют, но выглядят не совсем так, как описывает автор. К примеру, старинная могила в парке Победы.
«Она представляет собой небольшой холм, на котором вы можете увидеть каменный монумент в форме скрещенных мечей — символ героической победы и борьбы с темными силами. Местные жители называют это место Могилой Забытых Героев, так как она является последним пристанищем для многих неизвестных воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. Их души остаются в этом месте, защищая его от темных сил», — написано в книге.
Ранее на месте парка Победы действительно находилось кладбище. В самом парке установлен памятник воинам, погибшим от ран в госпиталях Кургана.
Корреспондент URA.RU попытался связаться с автором мистического путеводителя по Кургану Борисом Шабриным, чтобы узнать, как была написана книга и бывал ли он в Кургане когда-нибудь. Однако пользователь с таким именем в соцсети «ВКонтакте» на сообщение не ответил и сразу заблокировал журналиста. На странице Бориса Шабрина значится, что он оказывает экстрасенсорную помощь и ведет школу магии.
Как выяснил корреспондент URA.RU, подобные книги были написаны о многих городах России. Они тоже представлены, как мистические путеводители. Автором их всех значится также Борис Шабрин. При этом интернет полон отзывов об этих книгах. Люди пишут, что автор будто не бывал в их городах, поскольку информация о достопримечательностях не соответствует действительности — как и в Кургане.
«Полный бред. Автор не бывал, не видал и карт не открывал. Даже одной звездочки не заслуживает. Сотрите это немедленно», — написала отзыв на книгу «Глазов. Удмуртия. Мистический путеводитель» одна из читательниц. Другие предполагают, что книги этой серии и вовсе создавались не человеком, а искусственным интеллектом, поэтому содержат так много неточностей.
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