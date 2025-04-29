«Жил один»: подробности жизни педофила, выпрыгнувшего в окно пятого этажа от полиции в Екатеринбурге

Появились подробности из жизни мужчины, который выпрыгнул из окон пятого этажа в наручниках, пытаясь избежать задержания. По словам жильцов дома, мужчину могли задержать по подозрению в педофилии. Ему не больше 40 лет, он вставал по утрам рано и часто бывал один, сообщил telegram-канал «Злой Екатеринбург».
«По словам источника, мужчина жил один, ему не более 40 лет. Всегда вставал рано, в 5-6 утра утра у него звенел будильник. Часто проводил время дома, иногда выходил на улицу с рюкзаком», — отметили в telegram-канале. Также известно, что на его руке есть татуировка.
Ранее было известно, что к мужчине приехали силовики для задержания. По словам жильцов дома, он мог быть педофилом. Убегая от преследования, мужчина решил выпрыгнуть с окна пятого этажа. Пострадавший выжил и сейчас находится в реанимации.
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