28 апреля 2025

В Екатеринбурге педофил выпрыгнул в наручниках с пятого этажа, убегая от полиции

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения криминальному авторитету Андрею Овчинникову, известного под кличками Овчина и Банзай. Свердловская область, Березовский, автомат, силовик, сотрудник полиции, полицейский
Силовая операция прошла накануне Фото:

В Екатеринбурге силовики приехали к дому на Щорса, 56, чтобы задержать предполагаемого педофила. Убегая от них, мужчина в наручниках выпрыгнул в окно с пятого этажа, рассказал URA.RU очевидец.

По его словам, силовая операция прошла днем 28 апреля. «Мужчина сиганул прямо с пятого этажа, был в наручниках. Жильцы говорили, что он подозревается в педофилии», — описал ситуацию собеседник агентства.

Подозреваемый выжил, его забрала реанимация. У него была пробита голова и порвана одежда, заключил читатель URA.RU. В СУ СКР по Свердловской области и УМВД по Екатеринбургу отказались от комментариев по теме.

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В Екатеринбурге силовики приехали к дому на Щорса, 56, чтобы задержать предполагаемого педофила. Убегая от них, мужчина в наручниках выпрыгнул в окно с пятого этажа, рассказал URA.RU очевидец. По его словам, силовая операция прошла днем 28 апреля. «Мужчина сиганул прямо с пятого этажа, был в наручниках. Жильцы говорили, что он подозревается в педофилии», — описал ситуацию собеседник агентства. Подозреваемый выжил, его забрала реанимация. У него была пробита голова и порвана одежда, заключил читатель URA.RU. В СУ СКР по Свердловской области и УМВД по Екатеринбургу отказались от комментариев по теме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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