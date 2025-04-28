В Екатеринбурге педофил выпрыгнул в наручниках с пятого этажа, убегая от полиции

В Екатеринбурге силовики приехали к дому на Щорса, 56, чтобы задержать предполагаемого педофила. Убегая от них, мужчина в наручниках выпрыгнул в окно с пятого этажа, рассказал URA.RU очевидец.
По его словам, силовая операция прошла днем 28 апреля. «Мужчина сиганул прямо с пятого этажа, был в наручниках. Жильцы говорили, что он подозревается в педофилии», — описал ситуацию собеседник агентства.
Подозреваемый выжил, его забрала реанимация. У него была пробита голова и порвана одежда, заключил читатель URA.RU. В СУ СКР по Свердловской области и УМВД по Екатеринбургу отказались от комментариев по теме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!