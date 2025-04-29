В Челябинской области недорого продают немецкую пивоварню. Скрин

Пивоварню Wachsmann продают в Магнитогорске за 23 млн рублей

30 апреля 2025 в 00:47 Размер текста - 17 +

Завод по производству пива зарегистрирован и сертифицирован Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области выставили на продажу немецкую пивоварню, которая ранее работала в ресторане. Стоимость производства составляет 23 миллиона рублей. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений. «На данный момент завод функционирует, все в рабочем состоянии. Подходит для ресторана (раньше была в ресторане „Тинькофф“). Такое же оборудование использует „Волковская пивоварня“. Все сертифицировано», — говорится на сайте «Авито». Автор объявлений уточнил, что мощность варочного порядка составляет 2000 литров. Есть система очистки воды, кегомойка, кизельгуровый фильтр, газовый парогенератор, солододробилка, танк горячей воды, система охлаждения, азотная станция, компрессоры, запасные насосы, парк кег, баллоны с углекислотой и многое другое. Также владелец акцентировал внимание на наличие большого количества дополнительного оборудования. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске за 60 миллионов рублей на продажу выставили завод по производству пива прeмиальногo класca. Вместе с готовым бизнесом его обладатель предложил пять магазинов. Он отметил, что мощность завода — до 20 тонн продукции. Это не только пиво, но и пивной напиток, сидр и медовуха. Немецкую пивоварню за 23 млн рублей продают в Магнитогорске Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/magnitogorsk/gotoviy_biznes/pivovarnya_zavod_3703648846 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске Челябинской области выставили на продажу немецкую пивоварню, которая ранее работала в ресторане. Стоимость производства составляет 23 миллиона рублей. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений. «На данный момент завод функционирует, все в рабочем состоянии. Подходит для ресторана (раньше была в ресторане „Тинькофф“). Такое же оборудование использует „Волковская пивоварня“. Все сертифицировано», — говорится на сайте «Авито». Автор объявлений уточнил, что мощность варочного порядка составляет 2000 литров. Есть система очистки воды, кегомойка, кизельгуровый фильтр, газовый парогенератор, солододробилка, танк горячей воды, система охлаждения, азотная станция, компрессоры, запасные насосы, парк кег, баллоны с углекислотой и многое другое. Также владелец акцентировал внимание на наличие большого количества дополнительного оборудования. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске за 60 миллионов рублей на продажу выставили завод по производству пива прeмиальногo класca. Вместе с готовым бизнесом его обладатель предложил пять магазинов. Он отметил, что мощность завода — до 20 тонн продукции. Это не только пиво, но и пивной напиток, сидр и медовуха.