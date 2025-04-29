Дочь Пугачевой внесли в «черный список» в одной из стран ЕС

Дочь Аллы Пугачевой певицу Кристину Орбакайте внесли в список нежелательных для Латвии лиц. Об этом сообщается на одном из латышских сайтов.
«Имеющей гражданство Литвы российской певице Кристине Орбакайте запрещен въезд в Латвию. Министр внутренних дел Рихард Козловскис обосновал решение включить ее в „черный список“ на основании опасений служб безопасности», — сообщает сайт Латвийского телевидения.
Вместе с Орбакайте в «черный список» попал музыкант Горан Брегович, уроженец Боснии и Герцеговины. У обоих музыкантов были запланированы концерты, которые должны были состояться в Латвии летом.
Недавно URA.RU выяснило, что Орбакайте смогла заработать баснословный гонорар за три песни под фонограмму благодаря тому, что заказчиком выступил ее знакомый. Таким мнением поделился продюсер Сергей Дворцов.
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