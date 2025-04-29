29 апреля 2025

Челябинцы высказались об онлайн-покупках, которые делают дети без их ведома

Челябинцы считают, что обучать детей цифровой безопасности должны родители
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему детская безопасность. Курган, телефон, интернет, компьютерная игра, мальчик, ребенок, игра в телефоне, компьютерная безопасность
Зачастую родители разрешают детям делать покупки в интернете Фото:

Основную ответственность за обучение подростков правилам самостоятельных покупок в онлайне должны нести их родители. Так считают более 70 процентов жителей Челябинска. Соответствующие сведения озвучила платформа «Авито» в ходе совместного исследования с Альянсом по защите детей в интернете.

Статья по теме
Россиянам рассказали, как безопасно покупать в интернете

«Около 73% опрошенных жителей Челябинска уверены, что именно родители должны обучать детей цифровой безопасности. На втором месте челябинцы называют IT-компании, чьими продуктами пользуются дети. Также жители региона высказались за самостоятельное обучение ребенка и помощь школьных учителей», — уточняется в сообщении организаторов исследования.

Согласно опубликованным данным, родители активно помогают детям делать покупки и продажи на онлайн-платформах: у 36% подростков есть собственный аккаунт, а 29% используют учетные записи своих мам и пап. Также челябинцы отметили, что самостоятельные сделки в интернете способствуют развитию у детей навыков общения, финансовой грамотности и критического мышления. При этом 68% родителей обсуждают потенциальные риски онлайн-общения, половина используют родительский контроль, четверть ограничивают время в интернете, а 15% записывают детей на специальные обучающие курсы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основную ответственность за обучение подростков правилам самостоятельных покупок в онлайне должны нести их родители. Так считают более 70 процентов жителей Челябинска. Соответствующие сведения озвучила платформа «Авито» в ходе совместного исследования с Альянсом по защите детей в интернете. «Около 73% опрошенных жителей Челябинска уверены, что именно родители должны обучать детей цифровой безопасности. На втором месте челябинцы называют IT-компании, чьими продуктами пользуются дети. Также жители региона высказались за самостоятельное обучение ребенка и помощь школьных учителей», — уточняется в сообщении организаторов исследования. Согласно опубликованным данным, родители активно помогают детям делать покупки и продажи на онлайн-платформах: у 36% подростков есть собственный аккаунт, а 29% используют учетные записи своих мам и пап. Также челябинцы отметили, что самостоятельные сделки в интернете способствуют развитию у детей навыков общения, финансовой грамотности и критического мышления. При этом 68% родителей обсуждают потенциальные риски онлайн-общения, половина используют родительский контроль, четверть ограничивают время в интернете, а 15% записывают детей на специальные обучающие курсы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...