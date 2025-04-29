Челябинцы высказались об онлайн-покупках, которые делают дети без их ведома

Основную ответственность за обучение подростков правилам самостоятельных покупок в онлайне должны нести их родители. Так считают более 70 процентов жителей Челябинска. Соответствующие сведения озвучила платформа «Авито» в ходе совместного исследования с Альянсом по защите детей в интернете.
«Около 73% опрошенных жителей Челябинска уверены, что именно родители должны обучать детей цифровой безопасности. На втором месте челябинцы называют IT-компании, чьими продуктами пользуются дети. Также жители региона высказались за самостоятельное обучение ребенка и помощь школьных учителей», — уточняется в сообщении организаторов исследования.
Согласно опубликованным данным, родители активно помогают детям делать покупки и продажи на онлайн-платформах: у 36% подростков есть собственный аккаунт, а 29% используют учетные записи своих мам и пап. Также челябинцы отметили, что самостоятельные сделки в интернете способствуют развитию у детей навыков общения, финансовой грамотности и критического мышления. При этом 68% родителей обсуждают потенциальные риски онлайн-общения, половина используют родительский контроль, четверть ограничивают время в интернете, а 15% записывают детей на специальные обучающие курсы.
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