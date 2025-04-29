29 апреля 2025

Зеленский начал в открытую угрожать параду Победы в Москве

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Зеленский попробовал пригрозить Москве в своем вечернем обращении
Зеленский попробовал пригрозить Москве в своем вечернем обращении Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский попробовал угрожать проведению парада Победы в Москве. С намеком на возможную провокацию он выступил в своем вечернем видеообращении.

«Они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — сказал Зеленский. Его заявление опубликовано в официальном telegram-канале украинского президента.

Попытка Зеленского угрожать последовала за реакцией Москвы на его инициативу прекратить огонь в зоне боевых действий на месяц. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия требует выполнения своих условий, которые были открыто представлены лидером страны Владимиром Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский попробовал угрожать проведению парада Победы в Москве. С намеком на возможную провокацию он выступил в своем вечернем видеообращении. «Они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — сказал Зеленский. Его заявление опубликовано в официальном telegram-канале украинского президента. Попытка Зеленского угрожать последовала за реакцией Москвы на его инициативу прекратить огонь в зоне боевых действий на месяц. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия требует выполнения своих условий, которые были открыто представлены лидером страны Владимиром Путиным
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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