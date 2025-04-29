Зеленский начал в открытую угрожать параду Победы в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский попробовал угрожать проведению парада Победы в Москве. С намеком на возможную провокацию он выступил в своем вечернем видеообращении.
«Они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — сказал Зеленский. Его заявление опубликовано в официальном telegram-канале украинского президента.
Попытка Зеленского угрожать последовала за реакцией Москвы на его инициативу прекратить огонь в зоне боевых действий на месяц. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия требует выполнения своих условий, которые были открыто представлены лидером страны Владимиром Путиным
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