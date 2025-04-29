Из-за снегопада самолетам, летевшим в Пермь, приходилось садиться в Кольцово
В Кольцово на девять часов задержали рейс авиакомпании «AlMasria Universal Airlines». Самолет египетской авиакомпании № UJ-662 должен был вылететь из Екатеринбурга в Шарм-Эль-Шейх в 01:55 30 апреля, однако вылет был задержан на 9 часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло.
По новому расписанию, самолет отправится в Шарм-Эль-Шейх в 10:50 30 апреля. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в аэропорт. Ответ ожидается.
Посетителям придется ждать рейс 9 часов
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