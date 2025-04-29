29 апреля 2025

В Кольцово на всю ночь задержали рейс в солнечный Египет. Скрин

В Кольцово задержали рейс до Шарм-Эль-Шейха на девять часов
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за снегопада самолетам, летевшим в Пермь, приходилось садиться в Кольцово
Из-за снегопада самолетам, летевшим в Пермь, приходилось садиться в Кольцово Фото:

В Кольцово на девять часов задержали рейс авиакомпании «AlMasria Universal Airlines». Самолет египетской авиакомпании № UJ-662 должен был вылететь из Екатеринбурга в Шарм-Эль-Шейх в 01:55 30 апреля, однако вылет был задержан на 9 часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло.

По новому расписанию, самолет отправится в Шарм-Эль-Шейх в 10:50 30 апреля. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в аэропорт. Ответ ожидается.

Посетителям придется ждать рейс 9 часов
Посетителям придется ждать рейс 9 часов
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В Кольцово на девять часов задержали рейс авиакомпании «AlMasria Universal Airlines». Самолет египетской авиакомпании № UJ-662 должен был вылететь из Екатеринбурга в Шарм-Эль-Шейх в 01:55 30 апреля, однако вылет был задержан на 9 часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло. По новому расписанию, самолет отправится в Шарм-Эль-Шейх в 10:50 30 апреля. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в аэропорт. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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