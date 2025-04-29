Мэр Орлов нагрянул в гости к ветеранам и наградил их почетным званием

Перед празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне глава Екатеринбурга Алексей Орлов приехал в гости к ветеранам-фронтовикам, чтобы вручить им звания «Почетного гражданина Екатеринбурга». Об этом он рассказал в личном telegram-канале.
«С признательностью и гордостью продолжили вручать атрибуты звания „Почетный гражданин города Екатеринбурга“ нашим уважаемым ветеранам-фронтовикам. В преддверии празднования 80-летия Великой Победы с председателем гордумы Анной Гурарий навестили Дмитрия Петровича Устинова и Михаила Феликсовича Рымкевича», — сообщил Орлов.
Ветераны ВОВ получили отличительный знак, а также удостоверение, подтверждающее статус. Почетным гражданам полагается денежная выплата с юбилейной датой со дня рождения.
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