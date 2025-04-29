29 апреля 2025

Мэр Орлов нагрянул в гости к ветеранам и наградил их почетным званием

Глава Екатеринбурга Орлов присвоил двум ветеранам звание «Почетного гражданина»
© Служба новостей «URA.RU»
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Раньше звание «Почетного гражданина» присваивали раз в год
Раньше звание «Почетного гражданина» присваивали раз в год Фото:

Перед празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне глава Екатеринбурга Алексей Орлов приехал в гости к ветеранам-фронтовикам, чтобы вручить им звания «Почетного гражданина Екатеринбурга». Об этом он рассказал в личном telegram-канале.

«С признательностью и гордостью продолжили вручать атрибуты звания „Почетный гражданин города Екатеринбурга“ нашим уважаемым ветеранам-фронтовикам. В преддверии празднования 80-летия Великой Победы с председателем гордумы Анной Гурарий навестили Дмитрия Петровича Устинова и Михаила Феликсовича Рымкевича», — сообщил Орлов.

Ветераны ВОВ получили отличительный знак, а также удостоверение, подтверждающее статус. Почетным гражданам полагается денежная выплата с юбилейной датой со дня рождения.

Ветеран Дмитрий Устинов со своей женой
Ветеран Дмитрий Устинов со своей женой
Фото:
Ветеран Михаил Рымкевич
Ветеран Михаил Рымкевич
Фото:

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Перед празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне глава Екатеринбурга Алексей Орлов приехал в гости к ветеранам-фронтовикам, чтобы вручить им звания «Почетного гражданина Екатеринбурга». Об этом он рассказал в личном telegram-канале. «С признательностью и гордостью продолжили вручать атрибуты звания „Почетный гражданин города Екатеринбурга“ нашим уважаемым ветеранам-фронтовикам. В преддверии празднования 80-летия Великой Победы с председателем гордумы Анной Гурарий навестили Дмитрия Петровича Устинова и Михаила Феликсовича Рымкевича», — сообщил Орлов. Ветераны ВОВ получили отличительный знак, а также удостоверение, подтверждающее статус. Почетным гражданам полагается денежная выплата с юбилейной датой со дня рождения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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