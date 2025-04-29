У крупнейшего розария в Пермском крае сменился собственник

Новым собственником ООО «Интеллектагро» стал пермский предприниматель Антон Лапин. Соответствующие изменения внесли в ЕГРЮЛ 28 апреля. Компания считается крупнейшим производителем цветов в Прикамье.
«Владельцем 100% долей ООО стал Антон Лапин. Ценные бумаги производства находятся под обременением. Залогодержателем выступает финдиректор ГК „РИАЛ“ Марина Медведева, которая являлась соучредителем общества с января 2025 года», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикмье».
Ранее компания принадлежала основателю «Промобота» Алексею Южакову (49%) и депутат заксобрания региона Юрию Борисовцу, контролирующему ГК «РИАЛ». В мае прошлого года Борисовец покинул состав учредителей, а его доли достались ООО.
Активы комплекса год назад оценили в 60 млн рублей. Участник процесса объяснили, что сделка состоялась по рыночной цене. Источники URA.RU в краевом бизнес-сообществе отмечали, что у прежних владельцев не хватало времени на развитие розария. Поэтому было принято решение о продаже.
Согласно данным из открытых источников, предприниматель Лапин возглавляет ООО «ТОП». Компания специализируется на ресторанном бизнесе и оказывает услуги доставки питания. Ему также принадлежит ООО «Фвайн», занимающиеся розничной торговлей пищевыми продуктами и табачными изделиями.
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