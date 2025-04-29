Сразу две известнейшие мегакорпорации из США зарегистрировали торговые знаки в РФ

Две крупнейшие корпорации из США Intel и Microsoft зарегистрировали в Роспатенте свои торговые знаки. Это может говорить об их надежде вернуться в Россию, считают эксперты.
«Крупнейшие американские разработчики и производители электронных устройств, компьютеров и компонентов Intel и Microsoft зарегистрировали товарные знаки в РФ. Директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает регистрацию брендов американскими компаниями хорошим знаком. По его словам, это говорит о том, что они не оставляют надежду, чтобы вернуться на российский рынок», — пишут «Известия».
Intel заявляла о своем уходе из России в 2022 году. IT-гигант принял это решение из-за ситуации вокруг Украины, писал ранее «Царьград».
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