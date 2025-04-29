В Екатеринбурге при странных обстоятельствах погиб маленький мальчик

В Екатеринбурге в районе ЖБИ при странных обстоятельствах погиб маленький мальчик. По словам родителей, ребенок упал с дивана и перестал подавать признаки жизни. Однако на теле были обнаружены гематомы, не соответствующие такому падению.
«Мальчик, со слов родителей, упал с дивана высотой 30-40 сантиметров. Но при этом у него гематомы на лице, на ноге, несопоставимые с таким падением. Он умер до приезда скорой помощи», — пишут в Е1.
Корреспондент URA.RU обратился в СУ СК РФ по Свердловской области для выяснения подробностей. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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