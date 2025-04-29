29 апреля 2025

В Екатеринбурге при странных обстоятельствах погиб маленький мальчик

На ЖБИ в Екатеринбурге от падения с дивана погиб трехлетний ребенок
© Служба новостей «URA.RU»
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На момент смерти мальчику было три года и 10 месяцев
На момент смерти мальчику было три года и 10 месяцев Фото:

В Екатеринбурге в районе ЖБИ при странных обстоятельствах погиб маленький мальчик. По словам родителей, ребенок упал с дивана и перестал подавать признаки жизни. Однако на теле были обнаружены гематомы, не соответствующие такому падению.

«Мальчик, со слов родителей, упал с дивана высотой 30-40 сантиметров. Но при этом у него гематомы на лице, на ноге, несопоставимые с таким падением. Он умер до приезда скорой помощи», — пишут в Е1.

Корреспондент URA.RU обратился в СУ СК РФ по Свердловской области для выяснения подробностей. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге в районе ЖБИ при странных обстоятельствах погиб маленький мальчик. По словам родителей, ребенок упал с дивана и перестал подавать признаки жизни. Однако на теле были обнаружены гематомы, не соответствующие такому падению. «Мальчик, со слов родителей, упал с дивана высотой 30-40 сантиметров. Но при этом у него гематомы на лице, на ноге, несопоставимые с таким падением. Он умер до приезда скорой помощи», — пишут в Е1. Корреспондент URA.RU обратился в СУ СК РФ по Свердловской области для выяснения подробностей. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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