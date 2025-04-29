29 апреля 2025

Возможный участник перестрелки у клуба в Каменске-Уральском сдался полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Конфликт произошел ночью 20 апреля
Конфликт произошел ночью 20 апреля Фото:

Предполагаемый участник стрельбы возле клуба «Ночь» в Каменске-Уральском Антон Хафизов добровольно сдался полиции. Об этом сообщили в группе РимМедиа (РИМ-ТВ & НОВОЕ РА) во «ВКонтакте».

«Антон Хафизов, подозреваемый в стрельбе у клуба „Ночь“, сдался силовикам. Информация стала известна из собственных источников. Хафизов задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения», — заявили в сообществе. При этом подозреваемый все еще числится в розыске на сайте МВД России.

Ранее стало известно, что конфликт начался у входа в заведение. В результате следователи выявили всех участников конфликта. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

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Предполагаемый участник стрельбы возле клуба «Ночь» в Каменске-Уральском Антон Хафизов добровольно сдался полиции. Об этом сообщили в группе РимМедиа (РИМ-ТВ & НОВОЕ РА) во «ВКонтакте». «Антон Хафизов, подозреваемый в стрельбе у клуба „Ночь“, сдался силовикам. Информация стала известна из собственных источников. Хафизов задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения», — заявили в сообществе. При этом подозреваемый все еще числится в розыске на сайте МВД России. Ранее стало известно, что конфликт начался у входа в заведение. В результате следователи выявили всех участников конфликта. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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