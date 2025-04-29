Возможный участник перестрелки у клуба в Каменске-Уральском сдался полиции

Предполагаемый участник стрельбы возле клуба «Ночь» в Каменске-Уральском Антон Хафизов добровольно сдался полиции. Об этом сообщили в группе РимМедиа (РИМ-ТВ & НОВОЕ РА) во «ВКонтакте».
«Антон Хафизов, подозреваемый в стрельбе у клуба „Ночь“, сдался силовикам. Информация стала известна из собственных источников. Хафизов задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения», — заявили в сообществе. При этом подозреваемый все еще числится в розыске на сайте МВД России.
Ранее стало известно, что конфликт начался у входа в заведение. В результате следователи выявили всех участников конфликта. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).
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