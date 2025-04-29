В Тюмени подскочили цены на обработку от клещей

В Тюмени компании, занимающиеся обработкой участков от клещей примерно на 20%. Так в компании «КлещOFF» дезинсекцию на пяти сотках земли в текущем сезоне выполнят за 3000 рублей, а годом ранее эта сумма составляла 2500 рублей.
«В Тюменской области подорожала обработка участков от клещей. В компании „КлещOFF“ минимальная стоимость обработки участка площадью пять соток в 2025 году составила 3 тысячи рублей, тогда как в 2024 году — 2,5 тысячи рублей», — сообщил РБК Тюмень руководитель компании Дмитрий Дмитриев. Таким образом рост составил порядка 20%.
В компании «Современные экологические системы Западной Сибири» за год минимальная стоимость обработки от опасных насекомых выросла с 1,5 до 1,8 тысячи рублей. Предприниматели объясняют рост цен удорожанием бензина, ростом зарплат специалистов и инфляцией.
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