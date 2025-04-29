29 апреля 2025

В Тюмени подскочили цены на обработку от клещей

© Служба новостей «URA.RU»
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В некоторых компаниях рост цен составил 20%
В некоторых компаниях рост цен составил 20% Фото:

В Тюмени компании, занимающиеся обработкой участков от клещей примерно на 20%. Так в компании «КлещOFF» дезинсекцию на пяти сотках земли в текущем сезоне выполнят за 3000 рублей, а годом ранее эта сумма составляла 2500 рублей.

«В Тюменской области подорожала обработка участков от клещей. В компании „КлещOFF“ минимальная стоимость обработки участка площадью пять соток в 2025 году составила 3 тысячи рублей, тогда как в 2024 году — 2,5 тысячи рублей», — сообщил РБК Тюмень руководитель компании Дмитрий Дмитриев. Таким образом рост составил порядка 20%.

В компании «Современные экологические системы Западной Сибири» за год минимальная стоимость обработки от опасных насекомых выросла с 1,5 до 1,8 тысячи рублей. Предприниматели объясняют рост цен удорожанием бензина, ростом зарплат специалистов и инфляцией.

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В Тюмени компании, занимающиеся обработкой участков от клещей примерно на 20%. Так в компании «КлещOFF» дезинсекцию на пяти сотках земли в текущем сезоне выполнят за 3000 рублей, а годом ранее эта сумма составляла 2500 рублей. «В Тюменской области подорожала обработка участков от клещей. В компании „КлещOFF“ минимальная стоимость обработки участка площадью пять соток в 2025 году составила 3 тысячи рублей, тогда как в 2024 году — 2,5 тысячи рублей», — сообщил РБК Тюмень руководитель компании Дмитрий Дмитриев. Таким образом рост составил порядка 20%. В компании «Современные экологические системы Западной Сибири» за год минимальная стоимость обработки от опасных насекомых выросла с 1,5 до 1,8 тысячи рублей. Предприниматели объясняют рост цен удорожанием бензина, ростом зарплат специалистов и инфляцией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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