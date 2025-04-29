Пермяки высказались о плохом состоянии пешеходных дорожек в Каменном городе. Они представляют собой деревянные настилы. Видео об этом отдыхающие разместили в telegram-канале «Пермь Активная». На кадрах видно, как девушка пытается идти по дорожке, но она качается в разные стороны. Балансировать на деревянном настиле приходится примерно на половине всего пути.
«Вот так шатаются у нас тротуары после ремонта в Каменном городе. Качаются туристы. Надо переделывать», — говорит подписчица на видео.
В комментариях другие жители региона негодуют. По их словам, деньги за посещение природного объекта собирают, но сделали деревянный настил настил «курам на смех». Впереди майские праздники и туда поедут толпы туристов, которые останутся не очень довольны таким посещением. URA.RU направило запрос в Министерство туризма Пермского края с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.
В сентябре 2024 года URA.RU сообщало о том, что пермская прокуратура заинтересовалась опасной тропой в Каменном городе. Ее аварийное состояние стало причиной травмирования туристов на данном участке в весенне-летний период. По итогам проверки прокурором руководителю Дирекции особо охраняемых природных территорий Пермского края было внесено представление. Экотропу должны были обустроить до конца 2024 года. Краевые власти призывали туристов не посещать природный парк на время проведения ремонтных работ.
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