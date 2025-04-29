Когда в Тюмени отключат отопление

В жилых домах Тюмени отопление могут отключить 9-10 мая. Именно к этому времени среднесуточная температура продержится выше +8 градусов в течение пяти дней, а это главное условие для отключения отопления. Такой прогноз представлен на сайте метеосервиса Gismeteo.
Согласно прогнозу погоды, с 4 мая температура в городе установится на отметке выше +10 градусов. К 9 мая среднесуточная температура достигнет выше +11, а далее она превысит отметку +14 градусов. Поэтому отопление отключат 9-10 мая.
Ранее URA.RU писало, что при наличии в многоквартирных домах собственной котельной решение об окончании отопительного сезона принимается на собрании собственников. Тюменцам рекомендуют при сильном потеплении или похолодании в квартирах обращаться в УК.
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