01 мая 2025

В Кургане бизнесмен избежал штрафа за найденный в ресторане безакцизный алкоголь

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесмен, владеющий рестораном, отделался предупреждением за нелегальный алкоголь
Бизнесмен, владеющий рестораном, отделался предупреждением за нелегальный алкоголь Фото:

Сотрудники полиции обнаружили безакцизный алкоголь в курганском ресторане. Предприниматель отделался предупреждением, рассказали URA.RU источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Бизнесмен отделался предупреждением после судов с полицией за то, что осуществлял торговлю безакцизным алкоголем», — сообщили источники. Нарушения нашли в одном из ресторанов, расположенном в Восточном микрорайоне Кургана.

Информация подтвердилась материалами арбитражного суда. Полиция Кургана привлекла к ответственности предпринимателя после обнаруженного безакцизного алкоголя в ресторане. Силовики нашли 18 немаркированных бутылок водки и коньяка. Бизнесмены заявляли, что выпивка принадлежит клиентам, которые будут проводить в ресторане свадьбу. У самих коммерсантов лицензии на продажу крепкого алкоголя не имелось.

Полиция изъяла алкоголь без документов. Материалы были переданы в суд. Суд признал найденную алкогольную продукцию в качестве находящейся в обороте ресторана. Предпринимателю вынесли предупреждение о недопустимости нарушения законодательства, регулирующего оборот алкогольной продукции. Изъятые бутылки подлежат уничтожению.

Редакция обратилась к представителям ресторана через сервис обращений в соцсетях. Ответ ожидается. 

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Сотрудники полиции обнаружили безакцизный алкоголь в курганском ресторане. Предприниматель отделался предупреждением, рассказали URA.RU источники, приближенные к правоохранительным органам. «Бизнесмен отделался предупреждением после судов с полицией за то, что осуществлял торговлю безакцизным алкоголем», — сообщили источники. Нарушения нашли в одном из ресторанов, расположенном в Восточном микрорайоне Кургана. Информация подтвердилась материалами арбитражного суда. Полиция Кургана привлекла к ответственности предпринимателя после обнаруженного безакцизного алкоголя в ресторане. Силовики нашли 18 немаркированных бутылок водки и коньяка. Бизнесмены заявляли, что выпивка принадлежит клиентам, которые будут проводить в ресторане свадьбу. У самих коммерсантов лицензии на продажу крепкого алкоголя не имелось. Полиция изъяла алкоголь без документов. Материалы были переданы в суд. Суд признал найденную алкогольную продукцию в качестве находящейся в обороте ресторана. Предпринимателю вынесли предупреждение о недопустимости нарушения законодательства, регулирующего оборот алкогольной продукции. Изъятые бутылки подлежат уничтожению. Редакция обратилась к представителям ресторана через сервис обращений в соцсетях. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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