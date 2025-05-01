В Кургане бизнесмен избежал штрафа за найденный в ресторане безакцизный алкоголь

Сотрудники полиции обнаружили безакцизный алкоголь в курганском ресторане. Предприниматель отделался предупреждением, рассказали URA.RU источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Бизнесмен отделался предупреждением после судов с полицией за то, что осуществлял торговлю безакцизным алкоголем», — сообщили источники. Нарушения нашли в одном из ресторанов, расположенном в Восточном микрорайоне Кургана.
Информация подтвердилась материалами арбитражного суда. Полиция Кургана привлекла к ответственности предпринимателя после обнаруженного безакцизного алкоголя в ресторане. Силовики нашли 18 немаркированных бутылок водки и коньяка. Бизнесмены заявляли, что выпивка принадлежит клиентам, которые будут проводить в ресторане свадьбу. У самих коммерсантов лицензии на продажу крепкого алкоголя не имелось.
Полиция изъяла алкоголь без документов. Материалы были переданы в суд. Суд признал найденную алкогольную продукцию в качестве находящейся в обороте ресторана. Предпринимателю вынесли предупреждение о недопустимости нарушения законодательства, регулирующего оборот алкогольной продукции. Изъятые бутылки подлежат уничтожению.
Редакция обратилась к представителям ресторана через сервис обращений в соцсетях. Ответ ожидается.
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