В Екатеринбургский зоопарк из Челябинска привезли белорукого гиббона по кличке Рокки. Он станет парой для самки Геры, сообщили в пресс-службе зоопарка.
Рокки уже осваивается в новом вольере вместе с Герой. «Гера отнеслась к соплеменнику благосклонно и сейчас пара в стадии установления отношений. О характере что-то определенное сказать сложно — слишком мало времени прошло с момента смены жительства», — рассказали сотрудники зоопарка. Они отметили хороший аппетит Рокки и его любовь к бананам.
Сотрудники учреждения также отметили, что новый житель оказался общительным: он часто «разговаривает» с людьми и проявляет интерес к окружающим. В зоопарке надеются, что гиббон быстро адаптируется и будет чувствовать себя комфортно в новой среде.
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