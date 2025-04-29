29 апреля 2025

В Екатеринбургский зоопарк привезли гиббона Рокки. Фото

В Екатеринбург привезли пятилетнего белорукого гиббона
© Служба новостей «URA.RU»
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Рокки (слева) сейчас осваивается в вольере с самкой Герой
Рокки (слева) сейчас осваивается в вольере с самкой Герой Фото:

В Екатеринбургский зоопарк из Челябинска привезли белорукого гиббона по кличке Рокки. Он станет парой для самки Геры, сообщили в пресс-службе зоопарка.

Рокки уже осваивается в новом вольере вместе с Герой. «Гера отнеслась к соплеменнику благосклонно и сейчас пара в стадии установления отношений. О характере что-то определенное сказать сложно — слишком мало времени прошло с момента смены жительства», — рассказали сотрудники зоопарка. Они отметили хороший аппетит Рокки и его любовь к бананам.

Сотрудники учреждения также отметили, что новый житель оказался общительным: он часто «разговаривает» с людьми и проявляет интерес к окружающим. В зоопарке надеются, что гиббон быстро адаптируется и будет чувствовать себя комфортно в новой среде.

Рокки пять лет, он приехал из Челябинского зоопарка
Рокки пять лет, он приехал из Челябинского зоопарка
Фото:
Любимая еда Рокки — бананы
Любимая еда Рокки — бананы
Фото:

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В Екатеринбургский зоопарк из Челябинска привезли белорукого гиббона по кличке Рокки. Он станет парой для самки Геры, сообщили в пресс-службе зоопарка. Рокки уже осваивается в новом вольере вместе с Герой. «Гера отнеслась к соплеменнику благосклонно и сейчас пара в стадии установления отношений. О характере что-то определенное сказать сложно — слишком мало времени прошло с момента смены жительства», — рассказали сотрудники зоопарка. Они отметили хороший аппетит Рокки и его любовь к бананам. Сотрудники учреждения также отметили, что новый житель оказался общительным: он часто «разговаривает» с людьми и проявляет интерес к окружающим. В зоопарке надеются, что гиббон быстро адаптируется и будет чувствовать себя комфортно в новой среде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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