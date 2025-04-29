На праздники будут работать челябинские отделения почты с «Озон» и Wildberries

Первое мая и День Победы в Челябинской области не будут работать большинство почтовых отделений. Об этом сообщили в пресс-службе УФПС.
«1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений Челябинской области, за исключением тех, в которых расположены пункты выдачи заказов „Озон“ и Wildberries. 30 апреля и 8 мая отделения закроются на один час раньше обычного», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Со 2 по 7 мая почтовые отделения по всей стране будут работать в обычном режиме. В выходные дни почтальоны не будут разносить письма, газеты и журналы. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Соцфонда.
Также в майские праздники запланировано множество массовых мероприятий. Они приурочены к Первомаю и 80-летнему юбилею Победы.
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