29 апреля 2025

На праздники будут работать челябинские отделения почты с «Озон» и Wildberries

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Откроются только почтовые отделения с пунктами выдачи заказов маркетплейсов
Откроются только почтовые отделения с пунктами выдачи заказов маркетплейсов Фото:

Первое мая и День Победы в Челябинской области не будут работать большинство почтовых отделений. Об этом сообщили в пресс-службе УФПС.

«1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений Челябинской области, за исключением тех, в которых расположены пункты выдачи заказов „Озон“ и Wildberries. 30 апреля и 8 мая отделения закроются на один час раньше обычного», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Со 2 по 7 мая почтовые отделения по всей стране будут работать в обычном режиме. В выходные дни почтальоны не будут разносить письма, газеты и журналы. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Соцфонда.

Также в майские праздники запланировано множество массовых мероприятий. Они приурочены к Первомаю и 80-летнему юбилею Победы. 

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Первое мая и День Победы в Челябинской области не будут работать большинство почтовых отделений. Об этом сообщили в пресс-службе УФПС. «1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений Челябинской области, за исключением тех, в которых расположены пункты выдачи заказов „Озон“ и Wildberries. 30 апреля и 8 мая отделения закроются на один час раньше обычного», — сообщили в пресс-службе ведомства. Со 2 по 7 мая почтовые отделения по всей стране будут работать в обычном режиме. В выходные дни почтальоны не будут разносить письма, газеты и журналы. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Соцфонда. Также в майские праздники запланировано множество массовых мероприятий. Они приурочены к Первомаю и 80-летнему юбилею Победы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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