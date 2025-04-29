29 апреля 2025

В Нижневартовске на три дня перекроют проезд вдоль набережной. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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1 мая в НИжневартовске закроют проезд по набережной Оби
1 мая в НИжневартовске закроют проезд по набережной Оби Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) 1 мая перекроют улицу Пикмана вдоль набережной Оби. Причиной стали дорожные работы, которые завершатся ориентировочно 3 мая, сообщили в мэрии.

«С 1 мая и до окончания работ подрядная организация приступает к выполнению работ по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия на улице Г.И. Пикмана (от Мусы Джалиля до проспекта Победы). В связи с этим будет перекрыто движение», — уточнили в пресс-службе муниципалитета.

Дорога в районе набережной будет перекрыта с 1 мая и ориентировочно до 3 мая
Дорога в районе набережной будет перекрыта с 1 мая и ориентировочно до 3 мая
Фото:

Завершение работ и восстановление транспортного потока на участке ожидаются к 3 мая, но сроки могут корректироваться в зависимости от погодных условий и других факторов. Жителям и водителям рекомендуется заранее планировать маршруты движения с учетом ограничений. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) на улице 18' движение ограничено. Связано это с подтоплением некоторых участков дорог в новых микрорайонах города.

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В Нижневартовске (ХМАО) 1 мая перекроют улицу Пикмана вдоль набережной Оби. Причиной стали дорожные работы, которые завершатся ориентировочно 3 мая, сообщили в мэрии. «С 1 мая и до окончания работ подрядная организация приступает к выполнению работ по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия на улице Г.И. Пикмана (от Мусы Джалиля до проспекта Победы). В связи с этим будет перекрыто движение», — уточнили в пресс-службе муниципалитета. Завершение работ и восстановление транспортного потока на участке ожидаются к 3 мая, но сроки могут корректироваться в зависимости от погодных условий и других факторов. Жителям и водителям рекомендуется заранее планировать маршруты движения с учетом ограничений.  Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) на улице 18' движение ограничено. Связано это с подтоплением некоторых участков дорог в новых микрорайонах города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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