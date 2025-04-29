В Нижневартовске (ХМАО) 1 мая перекроют улицу Пикмана вдоль набережной Оби. Причиной стали дорожные работы, которые завершатся ориентировочно 3 мая, сообщили в мэрии.
«С 1 мая и до окончания работ подрядная организация приступает к выполнению работ по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия на улице Г.И. Пикмана (от Мусы Джалиля до проспекта Победы). В связи с этим будет перекрыто движение», — уточнили в пресс-службе муниципалитета.
Завершение работ и восстановление транспортного потока на участке ожидаются к 3 мая, но сроки могут корректироваться в зависимости от погодных условий и других факторов. Жителям и водителям рекомендуется заранее планировать маршруты движения с учетом ограничений.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) на улице 18' движение ограничено. Связано это с подтоплением некоторых участков дорог в новых микрорайонах города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!