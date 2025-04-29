Власти Нижневартовска сделали заявление о ситуации с затопленными дорогами

В Нижневартовске (ХМАО) после работ по откачке воды Салманова и Московкина открыты, на улице 18' движение ограничено. Об этом сообщил глава города Дмитрий Кощенко.
«Работы по откачке воды продолжаются. Дорога на улице 18' перекрыта, движение ограничено. Дороги на улицах Салманова и Московкина открыты», — написал глава муниципалитета в своем telegram-канале. Приток талых вод сохраняется, специалисты осуществляют сгон и перекачку воды через ливневые колодцы.
В постоянном режиме ведется мониторинг ситуации. В ближайшее время власти города намерены провести выездное совещание оперативного штаба, чтобы решить, какие меры принять для решения сложившейся ситуации.
Ранее URA.RU сообщало, что из-за затопления новой дороги в Нижневартовске (ХМАО), которую построили около полугода назад, мэр города Дмитрий Кощенко собрал экстренное совещание оперативного штаба. По его итогам было принято решение временно перекрыть проезжие части по улицам Салманова и 18.
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