Взрыв квартиры в Ханты-Мансийске оказался неудавшимся терактом украинских спецслужб

Следственный комитет и ФСБ раскрыли причину взрыва жилого дома 9а на улице Промышленной в Ханты-Мансийске. Ею оказался неудавшийся теракт украинских спецслужб. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления СКР по ХМАО.
«Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, пп. „а, в “ ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества)», — прокомментировали в ведомстве.
Взрыв на Промышленной, 9а произошел 12 апреля. По версии следствия, готовилось покушение на одного из бойцов СВО. Следователи полагают, что «уроженец Украины и гражданин Республики Беларусь, являющиеся агентами украинских спецслужб, осуществляли подготовку к террористическому акту с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) в отношении одного из военнослужащих добровольческого батальона Министерства обороны России, принимающего участие в специальной военной операции». При сборке взрывное устройство непроизвольно сдетонировало. В результате разрушены две квартиры, госпитализировано пять человек. Двое из них — два фигуранта уголовного дела, готовивших теракт. Их заключили под стражу.
Силовики проверяют на причастность к преступлению гражданина Республики Молдова, доставившего на личном микроавтобусе в Югру транзитом «через Польшу, Литву и Республику Беларусь компоненты самодельного взрывного устройства, закамуфлированные в аккумуляторном шуруповерте и ароматической свече, переданные ему в городе Ивано-Франковске агентом украинских спецслужб Валентином Павлюком».
Расследование продолжается. Компоненты взрывчатки обнаружены на обломках жилого дома. Назначены взрывотехническая, химическая и иные криминалистические экспертизы.
Ранее после взрыва в доме на Промышленной, 9а в Ханты-Мансийске в МЧС по ХМАО заявили, что здание не газифицировано, и версию о взрыве бытового газа опровергли. В результате ЧП были эвакуированы 35 человек, минимум четверо пострадали, а разрушения затронули несколько квартир.
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