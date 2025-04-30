Пожарить шашлыки на Первомай к челябинцам приедут жители ХМАО и Екатеринбурга

Чтобы пожарить шашлыки на майских праздниках, жители ХМАО и Екатеринбурга приедут в Челябинскую область. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон», несмотря на расстояния, в регионе для отдыха соберутся туристы Кузбасса, Москвы и Нижегородской области.
«В 2025 году жители региона активно интересуются возможностью с комфортом пожарить шашлыки на берегу озера Большой Кременкуль и у Карпова пруда в Челябинске. Помимо южноуральцев, отдых в гриль-домиках в живописных местах региона рассматривают жители Среднего Урала и Югры», — заявили URA.RU в «МегаФоне».
Погода внесла свои коррективы: для отдыха челябинцы стали чаще выбирать комфортные места. Трафик на сайты для бронирования мангальных зон и гриль-домиков во второй половине апреля увеличился на 11% по сравнению с началом месяца. Места отдыха в течение месяца активней всего бронировали по понедельникам.
Чтобы разнообразить вкусы, туристы обратились за подсказкой рецептов маринада к искусственному интеллекту. Согласно опросам, 78% пользователей доверяют ИИ решение бытовых задач. Сервис GigaChat предложил челябинцам различные варианты для шашлыков, включая морской, шоколадный и ананасовый шашлык с курицей.
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