Пожарить шашлыки на Первомай к челябинцам приедут жители ХМАО и Екатеринбурга

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Рецептами приготовления шашлыка туристы стали интересоваться у нейросетей
Рецептами приготовления шашлыка туристы стали интересоваться у нейросетей Фото:

Чтобы пожарить шашлыки на майских праздниках, жители ХМАО и Екатеринбурга приедут в Челябинскую область. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон», несмотря на расстояния, в регионе для отдыха соберутся туристы Кузбасса, Москвы и Нижегородской области.

«В 2025 году жители региона активно интересуются возможностью с комфортом пожарить шашлыки на берегу озера Большой Кременкуль и у Карпова пруда в Челябинске. Помимо южноуральцев, отдых в гриль-домиках в живописных местах региона рассматривают жители Среднего Урала и Югры», — заявили URA.RU в «МегаФоне».

Погода внесла свои коррективы: для отдыха челябинцы стали чаще выбирать комфортные места. Трафик на сайты для бронирования мангальных зон и гриль-домиков во второй половине апреля увеличился на 11% по сравнению с началом месяца. Места отдыха в течение месяца активней всего бронировали по понедельникам.

Чтобы разнообразить вкусы, туристы обратились за подсказкой рецептов маринада к искусственному интеллекту. Согласно опросам, 78% пользователей доверяют ИИ решение бытовых задач. Сервис GigaChat предложил челябинцам различные варианты для шашлыков, включая морской, шоколадный и ананасовый шашлык с курицей.

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Чтобы пожарить шашлыки на майских праздниках, жители ХМАО и Екатеринбурга приедут в Челябинскую область. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон», несмотря на расстояния, в регионе для отдыха соберутся туристы Кузбасса, Москвы и Нижегородской области. «В 2025 году жители региона активно интересуются возможностью с комфортом пожарить шашлыки на берегу озера Большой Кременкуль и у Карпова пруда в Челябинске. Помимо южноуральцев, отдых в гриль-домиках в живописных местах региона рассматривают жители Среднего Урала и Югры», — заявили URA.RU в «МегаФоне». Погода внесла свои коррективы: для отдыха челябинцы стали чаще выбирать комфортные места. Трафик на сайты для бронирования мангальных зон и гриль-домиков во второй половине апреля увеличился на 11% по сравнению с началом месяца. Места отдыха в течение месяца активней всего бронировали по понедельникам. Чтобы разнообразить вкусы, туристы обратились за подсказкой рецептов маринада к искусственному интеллекту. Согласно опросам, 78% пользователей доверяют ИИ решение бытовых задач. Сервис GigaChat предложил челябинцам различные варианты для шашлыков, включая морской, шоколадный и ананасовый шашлык с курицей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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