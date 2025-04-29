29 апреля 2025

Копейский завод «Пластмасс» подарил городу танк. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Боевая машина станет памятником
Боевая машина станет памятником Фото:

Завод «Пластмасс» из Копейска (город-спутник Челябинска) подарил городу танк Т-64. Эту информацию URA.RU подтвердили в мэрии.

«Танк приобрел завод и подарил городу. Он будет установлен перед главным входом в парк Победы на пересечении одноименного проспекта и улицы Хохрякова» — сообщили в мэрии. Это первый танк-памятник в Копейске.

Танк будет находиться у входа в парк на постоянной основе. Подарок приурочен к приближающемуся юбилею Победы. По информации telegram-канала «ПростоКопейк», торжественное открытие запланировано на 7 мая. На предприятии корреспонденту URA.RU сообщили, что не владеют информацией.

Завод «Пластмасс» входит в концерн «Ростех». Он занимается производством промышленных и боевых взрывчатых веществ.

Танк будет стоять у входа в парк на въезде в Копейск
Танк будет стоять у входа в парк на въезде в Копейск
Фото:
Боевую машину доставили на полуприцепе
Боевую машину доставили на полуприцепе
Фото:

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Завод «Пластмасс» из Копейска (город-спутник Челябинска) подарил городу танк Т-64. Эту информацию URA.RU подтвердили в мэрии. «Танк приобрел завод и подарил городу. Он будет установлен перед главным входом в парк Победы на пересечении одноименного проспекта и улицы Хохрякова» — сообщили в мэрии. Это первый танк-памятник в Копейске. Танк будет находиться у входа в парк на постоянной основе. Подарок приурочен к приближающемуся юбилею Победы. По информации telegram-канала «ПростоКопейк», торжественное открытие запланировано на 7 мая. На предприятии корреспонденту URA.RU сообщили, что не владеют информацией. Завод «Пластмасс» входит в концерн «Ростех». Он занимается производством промышленных и боевых взрывчатых веществ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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