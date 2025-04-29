Завод «Пластмасс» из Копейска (город-спутник Челябинска) подарил городу танк Т-64. Эту информацию URA.RU подтвердили в мэрии.
«Танк приобрел завод и подарил городу. Он будет установлен перед главным входом в парк Победы на пересечении одноименного проспекта и улицы Хохрякова» — сообщили в мэрии. Это первый танк-памятник в Копейске.
Танк будет находиться у входа в парк на постоянной основе. Подарок приурочен к приближающемуся юбилею Победы. По информации telegram-канала «ПростоКопейк», торжественное открытие запланировано на 7 мая. На предприятии корреспонденту URA.RU сообщили, что не владеют информацией.
Завод «Пластмасс» входит в концерн «Ростех». Он занимается производством промышленных и боевых взрывчатых веществ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!