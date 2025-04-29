Украинские агенты признались в попытке организации теракта в ХМАО

Украинские агенты признались в попытке организации теракта в Ханты-Мансийске. Видеозапись их допроса опубликовала ФСБ.
«Прибыл на территорию России из Ивано-Франковской области Украины, гражданин России и Украины. В начале 2025 года был завербован спецслужбами Украины, получил задание совершить теракт в отношении высокопоставленного сотрудника силовых структур», — заявил один из террористов.
Его подельник, гражданин Республики Беларусь, подтверждает, что покушение готовилось на высокопоставленного силовика. В его обязанности входили поручение и перевозка деталей взрывного устройства, транспортировка его по России, а также сборка его на съемной квартире. Также он собирал информацию в отношении силовика, на которого готовилось покушение.
Третий подозреваемый, уроженец Молдовы, говорит, что он занимался частными перевозками. По его словам, на него в марте 2025 года вышел агент украинских спецслужб Валентин Павлюк 1986 года рождения и попросил перевезти детали СВУ под видом деталей шуруповерта и ароматической свечи из Украины в Нижневартовск.
Взрывное устройство непроизвольно сдетонировало при сборке. Пострадали пять человек, в том числе двое готовивших теракт. В результате взрыва начался пожар, уничтоживший целый подъезд жилого дома 9а на улице Промышленной.
Следственный комитет и ФСБ раскрыли причину взрыва жилого дома 9а на улице Промышленной в Ханты-Мансийске. Ею оказался неудавшийся теракт украинских спецслужб.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!