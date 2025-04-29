29 апреля 2025

Украинские агенты признались в попытке организации теракта в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв уничтожил целый подъезд жилого дома
Взрыв уничтожил целый подъезд жилого дома Фото:
новость из сюжета
В Ханты-Мансийске произошел взрыв в доме

Украинские агенты признались в попытке организации теракта в Ханты-Мансийске. Видеозапись их допроса опубликовала ФСБ.

«Прибыл на территорию России из Ивано-Франковской области Украины, гражданин России и Украины. В начале 2025 года был завербован спецслужбами Украины, получил задание совершить теракт в отношении высокопоставленного сотрудника силовых структур», — заявил один из террористов.

Его подельник, гражданин Республики Беларусь, подтверждает, что покушение готовилось на высокопоставленного силовика. В его обязанности входили поручение и перевозка деталей взрывного устройства, транспортировка его по России, а также сборка его на съемной квартире. Также он собирал информацию в отношении силовика, на которого готовилось покушение. 

Третий подозреваемый, уроженец Молдовы, говорит, что он занимался частными перевозками. По его словам, на него в марте 2025 года вышел агент украинских спецслужб Валентин Павлюк 1986 года рождения и попросил перевезти детали СВУ под видом деталей шуруповерта и ароматической свечи из Украины в Нижневартовск.

Взрывное устройство непроизвольно сдетонировало при сборке. Пострадали пять человек, в том числе двое готовивших теракт. В результате взрыва начался пожар, уничтоживший целый подъезд жилого дома 9а на улице Промышленной.

Следственный комитет и ФСБ раскрыли причину взрыва жилого дома 9а на улице Промышленной в Ханты-Мансийске. Ею оказался неудавшийся теракт украинских спецслужб.

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Украинские агенты признались в попытке организации теракта в Ханты-Мансийске. Видеозапись их допроса опубликовала ФСБ. «Прибыл на территорию России из Ивано-Франковской области Украины, гражданин России и Украины. В начале 2025 года был завербован спецслужбами Украины, получил задание совершить теракт в отношении высокопоставленного сотрудника силовых структур», — заявил один из террористов. Его подельник, гражданин Республики Беларусь, подтверждает, что покушение готовилось на высокопоставленного силовика. В его обязанности входили поручение и перевозка деталей взрывного устройства, транспортировка его по России, а также сборка его на съемной квартире. Также он собирал информацию в отношении силовика, на которого готовилось покушение.  Третий подозреваемый, уроженец Молдовы, говорит, что он занимался частными перевозками. По его словам, на него в марте 2025 года вышел агент украинских спецслужб Валентин Павлюк 1986 года рождения и попросил перевезти детали СВУ под видом деталей шуруповерта и ароматической свечи из Украины в Нижневартовск. Взрывное устройство непроизвольно сдетонировало при сборке. Пострадали пять человек, в том числе двое готовивших теракт. В результате взрыва начался пожар, уничтоживший целый подъезд жилого дома 9а на улице Промышленной. Следственный комитет и ФСБ раскрыли причину взрыва жилого дома 9а на улице Промышленной в Ханты-Мансийске. Ею оказался неудавшийся теракт украинских спецслужб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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