Telegram-канал Соловьева заявил о бегстве главреда из Екатеринбурга за границу, тот ответил

Главред «Вечерних ведомостей» Постников опроверг свой отъезд за рубеж
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Совет неравнодушных граждан. Екатеринбург, постников владислав
Владислав Постников находится на реабилитации Фото:
новость из сюжета
Задержание главреда «Вечерних ведомостей» в Екатеринбурге

В telegram-канале «УралLIVE», который связан с телеведущим Владимиром Соловьевым, появилась публикация о том, что главный редактор екатеринбургской интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислав Постников якобы покинул Россию после двух административных арестов. В беседе с URA.RU Постников эту информацию опроверг.

По данным канала, Постников якобы сначала выехал в Белоруссию, а затем перешел границу с одной из соседних стран. «Если вкратце говорить об этом посте, то по своей сути это ложь. Я нахожусь на реабилитации после лечения пневмонии», — ответил Владислав Постников.

Кроме того, telegram-канал заявил о бегстве директора «Вечерних ведомостей» Гузели Аиткуловой. Постников назвал ложью и эти сведения. «Клевета, конечно, в чистом виде», — заявила URA.RU Аиткулова.

Проблемы с полицией у Постникова начались 28 февраля. Силовики обвинили его в публичной демонстрации экстремистской символики — логотипа «Штаба Навального» (признан в РФ экстремистским, ликвидирован и запрещен). 1 марта суд арестовал Владислава на две недели. Освободившись 14 марта, его вновь задержали прямо на выходе из тагильского спецприемника. И снова вменили административную статью о демонстрации экстремистской символики. Суд вновь арестовал журналиста на 14 суток.

Выйдя на свободу, его снова задержали и повезли в УМВД Екатеринбурга для составления протокола. По пути Владислав ушел от полиции. Где он находится сейчас, неизвестно. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

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В telegram-канале «УралLIVE», который связан с телеведущим Владимиром Соловьевым, появилась публикация о том, что главный редактор екатеринбургской интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислав Постников якобы покинул Россию после двух административных арестов. В беседе с URA.RU Постников эту информацию опроверг. По данным канала, Постников якобы сначала выехал в Белоруссию, а затем перешел границу с одной из соседних стран. «Если вкратце говорить об этом посте, то по своей сути это ложь. Я нахожусь на реабилитации после лечения пневмонии», — ответил Владислав Постников. Кроме того, telegram-канал заявил о бегстве директора «Вечерних ведомостей» Гузели Аиткуловой. Постников назвал ложью и эти сведения. «Клевета, конечно, в чистом виде», — заявила URA.RU Аиткулова. Проблемы с полицией у Постникова начались 28 февраля. Силовики обвинили его в публичной демонстрации экстремистской символики — логотипа «Штаба Навального» (признан в РФ экстремистским, ликвидирован и запрещен). 1 марта суд арестовал Владислава на две недели. Освободившись 14 марта, его вновь задержали прямо на выходе из тагильского спецприемника. И снова вменили административную статью о демонстрации экстремистской символики. Суд вновь арестовал журналиста на 14 суток. Выйдя на свободу, его снова задержали и повезли в УМВД Екатеринбурга для составления протокола. По пути Владислав ушел от полиции. Где он находится сейчас, неизвестно. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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