Telegram-канал Соловьева заявил о бегстве главреда из Екатеринбурга за границу, тот ответил

Главред «Вечерних ведомостей» Постников опроверг свой отъезд за рубеж

30 апреля 2025 в 12:39 Размер текста - 17 +

Владислав Постников находится на реабилитации Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Задержание главреда «Вечерних ведомостей» в Екатеринбурге В telegram-канале «УралLIVE», который связан с телеведущим Владимиром Соловьевым, появилась публикация о том, что главный редактор екатеринбургской интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислав Постников якобы покинул Россию после двух административных арестов. В беседе с URA.RU Постников эту информацию опроверг. По данным канала, Постников якобы сначала выехал в Белоруссию, а затем перешел границу с одной из соседних стран. «Если вкратце говорить об этом посте, то по своей сути это ложь. Я нахожусь на реабилитации после лечения пневмонии», — ответил Владислав Постников. Кроме того, telegram-канал заявил о бегстве директора «Вечерних ведомостей» Гузели Аиткуловой. Постников назвал ложью и эти сведения. «Клевета, конечно, в чистом виде», — заявила URA.RU Аиткулова. Проблемы с полицией у Постникова начались 28 февраля. Силовики обвинили его в публичной демонстрации экстремистской символики — логотипа «Штаба Навального» (признан в РФ экстремистским, ликвидирован и запрещен). 1 марта суд арестовал Владислава на две недели. Освободившись 14 марта, его вновь задержали прямо на выходе из тагильского спецприемника. И снова вменили административную статью о демонстрации экстремистской символики. Суд вновь арестовал журналиста на 14 суток. Выйдя на свободу, его снова задержали и повезли в УМВД Екатеринбурга для составления протокола. По пути Владислав ушел от полиции. Где он находится сейчас, неизвестно. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В telegram-канале «УралLIVE», который связан с телеведущим Владимиром Соловьевым, появилась публикация о том, что главный редактор екатеринбургской интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислав Постников якобы покинул Россию после двух административных арестов. В беседе с URA.RU Постников эту информацию опроверг. По данным канала, Постников якобы сначала выехал в Белоруссию, а затем перешел границу с одной из соседних стран. «Если вкратце говорить об этом посте, то по своей сути это ложь. Я нахожусь на реабилитации после лечения пневмонии», — ответил Владислав Постников. Кроме того, telegram-канал заявил о бегстве директора «Вечерних ведомостей» Гузели Аиткуловой. Постников назвал ложью и эти сведения. «Клевета, конечно, в чистом виде», — заявила URA.RU Аиткулова. Проблемы с полицией у Постникова начались 28 февраля. Силовики обвинили его в публичной демонстрации экстремистской символики — логотипа «Штаба Навального» (признан в РФ экстремистским, ликвидирован и запрещен). 1 марта суд арестовал Владислава на две недели. Освободившись 14 марта, его вновь задержали прямо на выходе из тагильского спецприемника. И снова вменили административную статью о демонстрации экстремистской символики. Суд вновь арестовал журналиста на 14 суток. Выйдя на свободу, его снова задержали и повезли в УМВД Екатеринбурга для составления протокола. По пути Владислав ушел от полиции. Где он находится сейчас, неизвестно. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.