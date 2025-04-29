29 апреля 2025

В Тюмени раскрыли двойное убийство, совершенное 26 лет назад

© Служба новостей «URA.RU»
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Найти подозреваемого в убийствах по горячим следам не удалось
Найти подозреваемого в убийствах по горячим следам не удалось Фото:

В Тюмени завершено расследование двойного убийства, совершенного 26 лет назад. Об этом в telegram-канале сообщает региональное управление СК России.

«В конце марта 1998 года обвиняемый встретил 40-летнюю женщину и отправился к ней домой. Там между ними возник конфликт. Мужчина взял на кухне молоток и нанес ей не менее 30 ударов по голове, а затем сдавил шею телефонным проводом. В этот момент в ванной комнате находился 24-летний племянник погибшей, которого обвиняемый также убил молотком», — уточнили в ведомстве.

Сразу установить личность убийцы не удалось, следствие было приостановлено. Однако следователи продолжали работать по делу, и в конечном итоге обнаружили подозреваемого. В настоящий момент головное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

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В Тюмени завершено расследование двойного убийства, совершенного 26 лет назад. Об этом в telegram-канале сообщает региональное управление СК России. «В конце марта 1998 года обвиняемый встретил 40-летнюю женщину и отправился к ней домой. Там между ними возник конфликт. Мужчина взял на кухне молоток и нанес ей не менее 30 ударов по голове, а затем сдавил шею телефонным проводом. В этот момент в ванной комнате находился 24-летний племянник погибшей, которого обвиняемый также убил молотком», — уточнили в ведомстве. Сразу установить личность убийцы не удалось, следствие было приостановлено. Однако следователи продолжали работать по делу, и в конечном итоге обнаружили подозреваемого. В настоящий момент головное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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