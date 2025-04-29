В Тюмени раскрыли двойное убийство, совершенное 26 лет назад

В Тюмени завершено расследование двойного убийства, совершенного 26 лет назад. Об этом в telegram-канале сообщает региональное управление СК России.
«В конце марта 1998 года обвиняемый встретил 40-летнюю женщину и отправился к ней домой. Там между ними возник конфликт. Мужчина взял на кухне молоток и нанес ей не менее 30 ударов по голове, а затем сдавил шею телефонным проводом. В этот момент в ванной комнате находился 24-летний племянник погибшей, которого обвиняемый также убил молотком», — уточнили в ведомстве.
Сразу установить личность убийцы не удалось, следствие было приостановлено. Однако следователи продолжали работать по делу, и в конечном итоге обнаружили подозреваемого. В настоящий момент головное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
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