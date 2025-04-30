Против коуча, наставляющего Киркорова, завели дело

Против коуча Филиппа Киркорова Инны Тлиашиновой возбуждено уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. По данным telegram-канала Shot, женщина задолжала налоговым органам более 460 миллионов рублей, и в настоящее время она объявлена в розыск.
«Уголовное дело возбуждено против коуча Киркорова Инны Тлиашиновой, которая не оплатила полмиллиарда рублей налогов», — говорится в материале. Долг коуча за период с 2020 по 2022 годы составил 431 миллион рублей, а сейчас увеличился до 460 863 348 рублей 69 копеек — только за сутки сумма выросла на 200 тысяч рублей.
Максимальное наказание по предъявленным статьям может составлять до семи лет лишения свободы. Сама Тлиашинова, находясь сейчас в Дубае, заявил, что чувствует себя как Пабло Эскобар.
Ранее Shot сообщал, что Тлиашинова выставила на продажу свой роскошный четырехуровневый особняк площадью 1600 квадратных метров в Солнечногорском районе Подмосковья. За дом она просит 450 миллионов рублей, и у недвижимости уже появился потенциальный покупатель, однако сделка пока не завершена — вся сумма еще не внесена. При этом 43-летняя блогерша уверяет своих подписчиков, что разбирается в финансах. В настоящее время она ищет мужчину, который обеспечит ее и ее детей, а также поможет погасить долги, передает RT.
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