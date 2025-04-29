В Курганской области продлили запрет на посещение лесов и уточнили перечень запрещенных работ

В Курганской области продлен запрет на посещение лесов в связи с высокой пожарной опасностью. Новые ограничения действуют до 23 мая, говорится в документе регионального департамента гражданской защиты и охраны окружающей среды.
«В период с 3 мая 2025 года по 23 мая 2025 года (21 день) ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах всех видов работ на землях лесного фонда на территории Курганской области», — сказано в приказе. Работы разрешено проводить лишь некоторым компаниям. Например, тем, которые проводят геодезические, или аварийно-спасательные работы. Так же разрешена работа патрульных служб, которые будут следить за соблюдением запретов.
Введены жесткие требования к запрету разведения костров и использованию открытого огня, с уточнением запрета на использование мангалов, грилей и других источников огня в лесах. Нельзя сжигать мусор, порубочные остатки и другие горючие материалы. Ограничения на проведение сельскохозяйственных и строительных работ, которые могут создавать искры или другие источники возгорания. Запрет на использование техники и оборудования, способных вызвать возгорания, например, с неисправными глушителями или работающих в условиях сухой травы без мер предосторожности.
Ранее запрет действовал с 12 апреля по 2 мая, однако учитывая сохраняющуюся сложную пожарную обстановку, власти приняли решение продлить его и усилить контроль за соблюдением правил безопасности. Аналогичные меры уже введены в ряде муниципалитетов региона, включая Шадринск, где запрет действует до 22 мая.
За нарушение противопожарных норм курганцев ожидают крупные штрафы. Для граждан — от 5 до 20 тысяч рублей; для должностных лиц, например, председателей садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) — от 40 до 80 тысяч рублей; для юридических лиц, включая сами СНТ, — от 300 до 800 тысяч рублей.
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