29 апреля 2025

В Курганской области продлили запрет на посещение лесов и уточнили перечень запрещенных работ

До 23 мая курганцам нельзя будет ходить в лес
© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области из-за высокой пожарной опасности продлен запрет на посещение лесов
В Курганской области из-за высокой пожарной опасности продлен запрет на посещение лесов Фото:

В Курганской области продлен запрет на посещение лесов в связи с высокой пожарной опасностью. Новые ограничения действуют до 23 мая, говорится в документе регионального департамента гражданской защиты и охраны окружающей среды.

«В период с 3 мая 2025 года по 23 мая 2025 года (21 день) ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах всех видов работ на землях лесного фонда на территории Курганской области», — сказано в приказе. Работы разрешено проводить лишь некоторым компаниям. Например, тем, которые проводят геодезические, или аварийно-спасательные работы. Так же разрешена работа патрульных служб, которые будут следить за соблюдением запретов.

Введены жесткие требования к запрету разведения костров и использованию открытого огня, с уточнением запрета на использование мангалов, грилей и других источников огня в лесах. Нельзя сжигать мусор, порубочные остатки и другие горючие материалы. Ограничения на проведение сельскохозяйственных и строительных работ, которые могут создавать искры или другие источники возгорания. Запрет на использование техники и оборудования, способных вызвать возгорания, например, с неисправными глушителями или работающих в условиях сухой травы без мер предосторожности.

Ранее запрет действовал с 12 апреля по 2 мая, однако учитывая сохраняющуюся сложную пожарную обстановку, власти приняли решение продлить его и усилить контроль за соблюдением правил безопасности. Аналогичные меры уже введены в ряде муниципалитетов региона, включая Шадринск, где запрет действует до 22 мая.

За нарушение противопожарных норм курганцев ожидают крупные штрафы. Для граждан — от 5 до 20 тысяч рублей; для должностных лиц, например, председателей садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) — от 40 до 80 тысяч рублей; для юридических лиц, включая сами СНТ, — от 300 до 800 тысяч рублей.

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В Курганской области продлен запрет на посещение лесов в связи с высокой пожарной опасностью. Новые ограничения действуют до 23 мая, говорится в документе регионального департамента гражданской защиты и охраны окружающей среды. «В период с 3 мая 2025 года по 23 мая 2025 года (21 день) ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах всех видов работ на землях лесного фонда на территории Курганской области», — сказано в приказе. Работы разрешено проводить лишь некоторым компаниям. Например, тем, которые проводят геодезические, или аварийно-спасательные работы. Так же разрешена работа патрульных служб, которые будут следить за соблюдением запретов. Введены жесткие требования к запрету разведения костров и использованию открытого огня, с уточнением запрета на использование мангалов, грилей и других источников огня в лесах. Нельзя сжигать мусор, порубочные остатки и другие горючие материалы. Ограничения на проведение сельскохозяйственных и строительных работ, которые могут создавать искры или другие источники возгорания. Запрет на использование техники и оборудования, способных вызвать возгорания, например, с неисправными глушителями или работающих в условиях сухой травы без мер предосторожности. Ранее запрет действовал с 12 апреля по 2 мая, однако учитывая сохраняющуюся сложную пожарную обстановку, власти приняли решение продлить его и усилить контроль за соблюдением правил безопасности. Аналогичные меры уже введены в ряде муниципалитетов региона, включая Шадринск, где запрет действует до 22 мая. За нарушение противопожарных норм курганцев ожидают крупные штрафы. Для граждан — от 5 до 20 тысяч рублей; для должностных лиц, например, председателей садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) — от 40 до 80 тысяч рублей; для юридических лиц, включая сами СНТ, — от 300 до 800 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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