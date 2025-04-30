«Вкусвилл» закрыл сотни магазинов

С начала 2025 года сеть магазинов «Вкусвилл» закрыла 238 торговых точек, что составляет сокращение на 10,5% от общего числа магазинов. Согласно данным аналитической компании Infoline, это самое значительное снижение среди крупных российских ритейлеров в первом квартале текущего года.
«Сеть „Вкусвилл“ закрыла 238 точек, тогда как годом ранее открыла 123», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные Infoline. Во «Вкусвилле» объяснили массовое закрытие оптимизацией нерентабельных объектов. Представители сети отметили, что в 2024 году было открыто более 500 новых магазинов. Эксперты связывают сокращение числа магазинов с переориентацией «Вкусвилл» на онлайн-продажи, которые сейчас обеспечивают около половины выручки компании. На фоне этого количество складов для онлайн-доставки увеличилось на 5,5%.
Сокращение числа магазинов наблюдается и у других сетей. Так, у «Бристоля» сокращение составило 1,5%, а у «Светофора» — 2,6%. В Mercury Retail Group отмечают перераспределение ресурсов в пользу сети «Красное & Белое», где количество магазинов выросло на 2%. В «Светофоре» объясняют сокращение усилением проверок со стороны Роспотребнадзора.
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