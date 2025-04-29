29 апреля 2025

В Перми спустили на воду буксир-ледокол «Портовый-3». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Длина судна 30 метров
Длина судна 30 метров Фото:

На Пермской судоверфи состоялся спуск на воду после ремонта буксира-ледокола «Портовый-3». Он построен по проекту Р-47.

«Судно обладает следующими характеристиками: длина — 30 метров, ширина — 8,7 метра, высота борта — 3 метра, осадка составляет 2 метра в носовой части и 2,05 метра в кормовой части. Максимальная скорость буксира достигает 18,3 километра в час», — сообщает Пермская судоверфь в соцсети «ВКонтакте». 

Основное предназначение судна заключается в обеспечении работы на рейдовых стоянках речных портов, осуществлении переправ, обслуживании акваторий промышленных предприятий, а также в сопровождении судов на короткие дистанции во время ледовых условий.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми спустили на воду танкер Владимир Недорезов. Он предназначен для перевозки нефти.

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На Пермской судоверфи состоялся спуск на воду после ремонта буксира-ледокола «Портовый-3». Он построен по проекту Р-47. «Судно обладает следующими характеристиками: длина — 30 метров, ширина — 8,7 метра, высота борта — 3 метра, осадка составляет 2 метра в носовой части и 2,05 метра в кормовой части. Максимальная скорость буксира достигает 18,3 километра в час», — сообщает Пермская судоверфь в соцсети «ВКонтакте».  Основное предназначение судна заключается в обеспечении работы на рейдовых стоянках речных портов, осуществлении переправ, обслуживании акваторий промышленных предприятий, а также в сопровождении судов на короткие дистанции во время ледовых условий. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми спустили на воду танкер Владимир Недорезов. Он предназначен для перевозки нефти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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