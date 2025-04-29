На Пермской судоверфи состоялся спуск на воду после ремонта буксира-ледокола «Портовый-3». Он построен по проекту Р-47.
«Судно обладает следующими характеристиками: длина — 30 метров, ширина — 8,7 метра, высота борта — 3 метра, осадка составляет 2 метра в носовой части и 2,05 метра в кормовой части. Максимальная скорость буксира достигает 18,3 километра в час», — сообщает Пермская судоверфь в соцсети «ВКонтакте».
Основное предназначение судна заключается в обеспечении работы на рейдовых стоянках речных портов, осуществлении переправ, обслуживании акваторий промышленных предприятий, а также в сопровождении судов на короткие дистанции во время ледовых условий.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми спустили на воду танкер Владимир Недорезов. Он предназначен для перевозки нефти.
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