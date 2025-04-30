Курган отмечает 1 Мая — праздник Весны и Труда. Горожан и гостей города ждет масса увлекательных первомайских акций, концертов и мастер-классов. Вечером пройдет выступление Заслуженной артистки России Пелагеи и салют. А в советские годы Первомай был не просто праздником весны и труда — это был день настоящей демонстрации силы, патриотизма и коллективизма, который объединял тысячи жителей города на главной площади в торжественном параде. О том, как жители города проводили 1 Мая в СССР — в материале корреспондента URA.RU.
Под звуки государственного гимна и громкие крики «Ура!» демонстрировалось единство и мощь советского народа. Люди в праздничных нарядах несли портреты вождей революции и лозунги, призывающие к миру, труду и социализму. Знаменитые лозунги «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и «Слава труду!» были повсеместным напоминанием о ценностях советского общества.
Через парады, плакаты и песни горожане выражали свою преданность принципам справедливости, равенства и братства. Этот день был возможностью не только отдохнуть и повеселиться, но и подтвердить свою верность идеалам труда и солидарности. Колонны трудящихся формировались у предприятий и организаций, откуда они шествовали по центральным улицам города — от вокзала и крупных торговых центров к площади имени Ленина. Демонстранты несли флаги, плакаты с лозунгами и символикой, украшали колонны березовыми ветками и красными ленточками. Впереди шли ветераны и представители передовых производств, а за ними — рабочие, служащие, школьники и студенты.
После официальной части праздника горожане участвовали в массовых гуляниях и культурных мероприятиях, которые устраивались на улицах и в парках. Таким образом, 1 Мая в Кургане в советский период был не просто выходным днем, а важным символом трудовой гордости и коллективного духа, который объединял поколения жителей города.
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