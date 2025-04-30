«Чуть не умерла»: Эвелина Бледанс попала к врачу после участия в «Маске»

Актриса Эвелина Бледанс стала одним из финалистов шоу «Маска», которое завершилось на днях в Кремлевском дворце. Актриса скрывалась под маской Страусильды. Звезда не скрывает: участие в проекте ей далось очень непросто. Оказалось, что в «Маске» у нее начались проблемы со здоровьем, о которых она даже и не догадывалась. Об этом Бледанс рассказала корреспонденту URA.RU.
«Вы не представляете, каких усилий и работы над собой мне стоило участие в этом проекте, — говорит Эвелина. — На „Маске“ я впервые в жизни, в свои 55 лет, испытала паническую атаку. Раньше, когда мне о них рассказывали, я смеялась и не верила. „Боже, какие еще панические атаки! Вы все придумываете!“ — говорила я, когда слышала рассказы друзей и знакомых. А сейчас я поняла, что паническая атака — это, действительно, очень и очень страшно».
Актриса пожаловалась, что пережила такое состояние впервые жизни. Ей больших усилий стоило собраться и выйти на сцену.
«Я ее впервые испытала перед первым выступлением, — продолжает Бледанс. — Когда на меня надели костюм и повели на сцену, я едва не умерла. Пульс поднялся очень сильно, я не могла нормально дышать, прошиб холодный пот, в глазах — темнота. У меня впервые в жизни было такое состояние. Самое главное, что я никак не могла взять себя в руки».
«Даже сказала администраторам: „Ребят, я не пойду!“, — делится Эвелина. — Я — ответственный человек, понимала, что у меня был подписан многомиллионный контракт на участие в шоу. Но мне нечем было совершенно дышать, я ничего не видела перед собой… А еще при каждом вздохе в горло и в нос залетали перья. Вы не можете даже себе представить, как все это страшно. Я срывала с себя маску и говорила: „Я не пойду, я не буду участвовать. Я взяла на себя слишком много!“. В тот момент перед глазами пролетала вся моя жизнь».
Бледанс говорит: когда она выбирала маску Страуса, она и предположить не могла, что в ней будет так сложно. По словам актрисы, костюм крепился так сильно, что не давал дышать.
«Когда мы примеряли маску перед стартом шоу, и подумать не могла, что случится такой звездец, — продолжает Бледанс. — Она же — тяжеленная! Голову, которую не удержать… Тяжеленный каркас железный, который крепился на талии и сдавливал очень сильно. Когда у нас потом были минутные паузы, я искала возможность присесть… Мне этот хвост клали сзади на стул… А еще у меня сверху была кофта воздухонепроницаемая. Она — огромная, с камнями, с какими-то невообразимыми и тоже очень тяжелыми рукавами. Она ко мне крепилась так сильно, что я была сжата в трех местах и фактически не дышала. Я не могу даже передать словами, что испытывала на каждой съемке».
«Помню, мы стоим на голосовании: я, Сокол и Боксер, по-моему, — продолжает Бледанс. — С виду казалось, что рядом с Страусильдой стоят щенок и воробей. У меня действительно была самая огромная маска на проекте. И ее носила женщина».
По словам Бледанс, после первой панической атаки она перед каждой новой съемкой она готовилась морально к каждому выходу на сцену. Помогло правильное дыхание и пустырник.
«Я обращалась к психологу, мне дали несколько упражнений, которые помогают избежать панических атак, — продолжает Бледанс. — В первую очередь, нужно контролировать дыхание. Я старалась равномерно делать глубокие вдохи перед тем, как надеть костюм. Честно говоря, паническая атака — это такое состояние, которое врагу не пожелаешь испытать. Теперь постоянно кажется, что мне трудно дышать. Очень боюсь, что это повторится вновь. Врач сказала: „Если ты уже однажды испытала паническую атаку, значит, они могут случиться и второй, и третий раз…“ Ношу теперь с собой пустырник».
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