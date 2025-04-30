Больницы Тюмени перейдут на праздничный график работы

Тюменские больницы начнут работать по праздничному графику с 1 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Больницы будут работать по особому режиму
Больницы будут работать по особому режиму Фото:

В затяжные майские выходные получить медицинскую помощь в Тюмени можно будет по-особому, праздничному графику. О том, как будут работать больницы региона, рассказали в информационном центре правительства региона.

«Часы приема пациентов в поликлиниках скорректированы. Экстренную медицинскую помощь можно получить круглосуточно», — рассказали URA.RU в инфоцентре тюменских властей.

Прием пациентов, работа прививочного, перевязочного и процедурного кабинетов, проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации как общей, так и углубленной для взрослого населения будет проходить 2, 3, 8 и 10 мая с 08:00 до 16:00. 1 и 9 мая считаются выходными.

Неотложная помощь будет оказываться с 1 по 11 мая с 8:00 до 20:00. Выездные бригады также будут работать по этому расписанию, вызовы будут прониматься до 19:30.

Травматология

Плановая травматологическая помощь будет оказываться в ОКБ №2:

  • 3 мая с 8:00 до 14:00;
  • 10 мая с 8:00 до 14:00.

Онкология

Плановая онкологическая помощь оказывается 2, 3 и 10 мая с 08:00 до 14:00 в следующих учреждения:

  • Областные больницы № 3, 4, 12, 11, 19;
  • Поликлиники в Тюмени №8, 5, «Медицинский город».

Помощь ВИЧ-инфицированным

Оказание плановой медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией будет осуществляться в Центре профилактики борьбы со СПИД в Тюмени и в филиалах в Тобольске и Ишиме:

  • 3 мая с 8:00 до 15:00;
  • 10 мая с 8:00 до 15:00.

Стоматология

Прием больных будет осуществляться в ГАУЗ ТО «Областная стоматологическая поликлиника» в филиале по адресу: улица Ватутина, 2. Там будут ждать пациентов круглосуточно.

Кожные болезни

Плановую медицинскую помощь с кожными и венерическими заболеваниями будут оказывать в Областном кожно-венерологическом диспансере, в том числе в филиалах в Тобольске и Ишиме. График приема пациентов:

  • 3 мая с 8:00 до 15:00;
  • 10 мая с 8:00 до 15:00.

Наркологическая помощь

Оказание плановой наркологической помощи будет осуществляться в Областном наркологическом диспансере. Часы приема:

  • 3, 10 мая с 09:00 до 13:00;
  • 8 мая с 08:00 до 18:00.

Психиатрия

По праздничному расписанию будет работать и Областная клиническая психиатрическая больница. График приема пациентов:

  • 3 мая с 9:00 до 13:00;
  • 10 мая с 9:00 до 13:00.

Плановая помощь

Оказание плановой медицинской помощи 3 и 10 мая будет осуществляться с 09:00 до 13:00. Где буду ждать пациентов:

  • Областная клиническая больница №1;
  • Консультативная поликлиника №1;
  • Консультативная поликлиника №2.

Дети

Детский консультативно-диагностический центр по улице Котовского, 55 будет работать 2, 3 и 10 мая с 09:00 до 13:00. 1 и 9 числа — выходные дни.

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В затяжные майские выходные получить медицинскую помощь в Тюмени можно будет по-особому, праздничному графику. О том, как будут работать больницы региона, рассказали в информационном центре правительства региона. «Часы приема пациентов в поликлиниках скорректированы. Экстренную медицинскую помощь можно получить круглосуточно», — рассказали URA.RU в инфоцентре тюменских властей. Прием пациентов, работа прививочного, перевязочного и процедурного кабинетов, проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации как общей, так и углубленной для взрослого населения будет проходить 2, 3, 8 и 10 мая с 08:00 до 16:00. 1 и 9 мая считаются выходными. Неотложная помощь будет оказываться с 1 по 11 мая с 8:00 до 20:00. Выездные бригады также будут работать по этому расписанию, вызовы будут прониматься до 19:30. Травматология Плановая травматологическая помощь будет оказываться в ОКБ №2: Онкология Плановая онкологическая помощь оказывается 2, 3 и 10 мая с 08:00 до 14:00 в следующих учреждения: Помощь ВИЧ-инфицированным Оказание плановой медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией будет осуществляться в Центре профилактики борьбы со СПИД в Тюмени и в филиалах в Тобольске и Ишиме: Стоматология Прием больных будет осуществляться в ГАУЗ ТО «Областная стоматологическая поликлиника» в филиале по адресу: улица Ватутина, 2. Там будут ждать пациентов круглосуточно. Кожные болезни Плановую медицинскую помощь с кожными и венерическими заболеваниями будут оказывать в Областном кожно-венерологическом диспансере, в том числе в филиалах в Тобольске и Ишиме. График приема пациентов: Наркологическая помощь Оказание плановой наркологической помощи будет осуществляться в Областном наркологическом диспансере. Часы приема: Психиатрия По праздничному расписанию будет работать и Областная клиническая психиатрическая больница. График приема пациентов: Плановая помощь Оказание плановой медицинской помощи 3 и 10 мая будет осуществляться с 09:00 до 13:00. Где буду ждать пациентов: Дети Детский консультативно-диагностический центр по улице Котовского, 55 будет работать 2, 3 и 10 мая с 09:00 до 13:00. 1 и 9 числа — выходные дни.
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