Больницы Тюмени перейдут на праздничный график работы

В затяжные майские выходные получить медицинскую помощь в Тюмени можно будет по-особому, праздничному графику. О том, как будут работать больницы региона, рассказали в информационном центре правительства региона.
«Часы приема пациентов в поликлиниках скорректированы. Экстренную медицинскую помощь можно получить круглосуточно», — рассказали URA.RU в инфоцентре тюменских властей.
Прием пациентов, работа прививочного, перевязочного и процедурного кабинетов, проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации как общей, так и углубленной для взрослого населения будет проходить 2, 3, 8 и 10 мая с 08:00 до 16:00. 1 и 9 мая считаются выходными.
Неотложная помощь будет оказываться с 1 по 11 мая с 8:00 до 20:00. Выездные бригады также будут работать по этому расписанию, вызовы будут прониматься до 19:30.
Травматология
Плановая травматологическая помощь будет оказываться в ОКБ №2:
- 3 мая с 8:00 до 14:00;
- 10 мая с 8:00 до 14:00.
Онкология
Плановая онкологическая помощь оказывается 2, 3 и 10 мая с 08:00 до 14:00 в следующих учреждения:
- Областные больницы № 3, 4, 12, 11, 19;
- Поликлиники в Тюмени №8, 5, «Медицинский город».
Помощь ВИЧ-инфицированным
Оказание плановой медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией будет осуществляться в Центре профилактики борьбы со СПИД в Тюмени и в филиалах в Тобольске и Ишиме:
- 3 мая с 8:00 до 15:00;
- 10 мая с 8:00 до 15:00.
Стоматология
Прием больных будет осуществляться в ГАУЗ ТО «Областная стоматологическая поликлиника» в филиале по адресу: улица Ватутина, 2. Там будут ждать пациентов круглосуточно.
Кожные болезни
Плановую медицинскую помощь с кожными и венерическими заболеваниями будут оказывать в Областном кожно-венерологическом диспансере, в том числе в филиалах в Тобольске и Ишиме. График приема пациентов:
- 3 мая с 8:00 до 15:00;
- 10 мая с 8:00 до 15:00.
Наркологическая помощь
Оказание плановой наркологической помощи будет осуществляться в Областном наркологическом диспансере. Часы приема:
- 3, 10 мая с 09:00 до 13:00;
- 8 мая с 08:00 до 18:00.
Психиатрия
По праздничному расписанию будет работать и Областная клиническая психиатрическая больница. График приема пациентов:
- 3 мая с 9:00 до 13:00;
- 10 мая с 9:00 до 13:00.
Плановая помощь
Оказание плановой медицинской помощи 3 и 10 мая будет осуществляться с 09:00 до 13:00. Где буду ждать пациентов:
- Областная клиническая больница №1;
- Консультативная поликлиника №1;
- Консультативная поликлиника №2.
Дети
Детский консультативно-диагностический центр по улице Котовского, 55 будет работать 2, 3 и 10 мая с 09:00 до 13:00. 1 и 9 числа — выходные дни.
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