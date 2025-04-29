Власти ХМАО сделали заявление о неудавшемся теракте в Ханты-Мансийске

В Югре продолжают оказывать поддержку жителям дома в Ханты-Мансийске, пострадавшего из-за приготовления к террористическому акту. Пострадавшим предоставляют временное жилье, оказывается медицинская помощь и выплачиваются единовременные компенсации, сообщает правительственный telegram-канал.
«Региональные и муниципальные власти продолжают оказывать всестороннюю поддержку жителям пострадавшего дома в Ханты-Мансийске. Нуждающимся в размещении предоставлены квартиры из муниципального маневренного фонда. Серьезных травм и угроз жизни нет. Оказана медицинская помощь и направлены единовременные выплаты из городского и окружного бюджетов», — говорится в сообщении Югра Z.
По предварительным экспертным оценкам, дом подлежит восстановлению, работы будут проводиться за счет муниципального бюджета. Окончательное заключение с перечнем необходимых мероприятий ожидается в ближайшее время. Для сохранности имущества жильцов организована круглосуточная охрана. Власти подчеркивают, что ситуация находится на личном контроле губернатора ХМАО Руслана Кухарука и городских властей.
Ранее URA.RU сообщало, что взрыв в жилом доме Ханты-Мансийска, который произошел 12 апрелдя, оказался терактом украинских спецслужб. Расследуется уголовное дело.
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