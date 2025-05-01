Импортное вино исчезает с полок магазинов в России

Доля российского вина на рынке превысила 60%
© Служба новостей «URA.RU»
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Ассортимент российских вин в крупном ретейле значительно вырос
Ассортимент российских вин в крупном ретейле значительно вырос Фото:

Российских вин стало больше на полках магазинов из-за снижения продаж подорожавшего импортного алкоголя. Об этом в интервью URA.RU рассказал вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев. По словам эксперта, доля российских вин больше 60 процентов.

«Российские вина занимают большую часть рынка — до 60 процентов по тихим и игристым в совокупности. В игристых винах доля выше — около 70 процентов. В этой категории они сравнительно недороги при хорошем качестве», — рассказал эксперт.

По словам эксперта, в 2024 году было продано 245 млн литров игристого и 571 млн литров тихого вина. Это больше, чем произвели за год российские виноделы, благодаря переходящим остаткам прошлых периодов. Российское вино продолжает вытеснять импорт в объемах. Большая часть торговых сетей кардинально перестроила ассортимент. 

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Российских вин стало больше на полках магазинов из-за снижения продаж подорожавшего импортного алкоголя. Об этом в интервью URA.RU рассказал вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев. По словам эксперта, доля российских вин больше 60 процентов. «Российские вина занимают большую часть рынка — до 60 процентов по тихим и игристым в совокупности. В игристых винах доля выше — около 70 процентов. В этой категории они сравнительно недороги при хорошем качестве», — рассказал эксперт. По словам эксперта, в 2024 году было продано 245 млн литров игристого и 571 млн литров тихого вина. Это больше, чем произвели за год российские виноделы, благодаря переходящим остаткам прошлых периодов. Российское вино продолжает вытеснять импорт в объемах. Большая часть торговых сетей кардинально перестроила ассортимент. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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