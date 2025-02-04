Названо самое любимое вино в России

В России наблюдается повышенный спрос на легкие белые, легкие красные и игристые вина. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Петр Ефремов.
Производство вина и коньяка в России достигло пика за последнее десятилетие. В Минсельхозе сообщили, что в 2024 году отечественные виноделы выпустили порядка 61 млн декалитров этих напитков, что на 13,4% больше, чем в 2023 году. В частности, тихих вин произведено 32,6 млн дал (прирост к предыдущему году составил 8,6%), игристых — 17,6 млн дал (+24,7%), крепленых — 1,1 млн дал (+29,6%), коньяка — 9,7 млн дал (+10,2%).
Рост объемов производства обеспечили три региона. Краснодарский край произвел 35,8% от всего объема, республика Крым —16,1% и Дагестан — 13,7%.
По словам исполнительного директора Ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Петра Ефремова, основной драйвер роста производства вина — влияние защитных мер, принятых правительством РФ. Кроме того, вступают в плодоношение недавно высаженные виноградники, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост производства вин всех категорий, отметил он.
Вместе с тем эксперт выразил уверенность, что спрос на российское вино продолжит повышаться и дальше, а отечественным виноделам всегда будет что предложить своим потребителям. Сегодня производственные портфели отражают сложившиеся на рынке тенденции — повышен спрос на легкие белые, питкие красные и игристые вина, констатировал Петр Ефремов.
Минсельхозом России с 2022 года реализуется специальный федеральный проект «Стимулирование развития виноградарства и виноделия». Он объединил наиболее востребованные меры поддержки виноградарей и виноделов. Кроме того, в рамках госпрограмм Минсельхоза России хозяйствам доступны льготное кредитование, компенсация прямых понесенных затрат на питомники, гранты на развитие агротуризма и семейных ферм, агрострахование, льготный лизинг, поддержка мелиорации и экспорта, а также другие меры.
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