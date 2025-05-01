В России обвалились продажи импортного алкоголя

Продажи импортного вина в России упали на фоне роста цен. Импорт из Европы подорожал в два раза, рассказал в интервью URA.RU вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев. По словам эксперта, российское вино тоже прибавило в цене, но остается более доступным, чем импортные аналоги. При этом качество — не хуже. Отечественные виноделы, утверждает эксперт, расширяют свою товарную линейку, и выбор хорошего вина у потребителей точно есть.
Отсекли дешевый импорт
— Продажи вина в России, судя по статистике Росалкогольтабакконтроля, падают. Почему?
— Продажи в первом квартале 2025 года снизились из-за подорожавшего импорта. В 2023 и 2024 годах Россия последовательно повышала пошлины и акцизы на зарубежные поставки. Больше всего выросли пошлины для недружественных стран — с 12,5 до 25 процентов. В итоге, базовое вино из Италии, Испании, Франции, Португалии подорожало более чем в два раза — с 399 до 800 рублей. Повышение было сильнее для дешевых вин из-за минимального порога пошлины в два доллара. Поэтому ставка на вино в «тетропаке» из Евросоюза по 70 центов выросло не на 25, а на все 200 процентов. Так Россия отсекла весь дешевый импорт и Европы.
Какое-то время рынок держался на товарных запасах. Продавцы меняли ценники постепенно, чтобы не отпугнуть покупателей. Но в начале года рост цен стал более очевидным. Часть покупателей перешла на другие категории алкоголя — пиво, сидры, настойки. Игристые вина по итогам января-марта в натуральном выражении потеряли почти пять процентов, тихие — два процента.
Тем не менее, рынок находится на рекордных уровнях продаж с 2017 года. А спрос на российские вина, ставку акцизов на которые компенсирует государство, продолжает расти.
— Для Грузии Россия установила нулевые пошлины. Почему грузинское вино тоже заметно подорожало?
— Вместо пошлины для грузинского вина действует акциз, который влияет на цену. Кроме того, себестоимость производства вина в Грузии выше, чем в Европе. В итоге, грузинское вино стоит не менее 500-600 рублей, хотя еще год назад цены начинались от 350-400 рублей. В одной ценовой категории с ним находятся вина из дружественных стран: например, ЮАР и Чили. Ставка пошлины для них осталась 12,5 процента, и они относительно недорогие, на их себестоимость в большей степени влияет цена доставки через океан.
Если взять по бутылке вина разных стран из популярного винограда сорта Pinot Grigio, то ЮАР в розницу обойдется в 600 рублей, Италия — 900 рублей. На этом фоне самыми доступными остаются российские вина, хотя и они подорожали: средняя цена бутылки в массовом ритейле — около 350-400 рублей.
— Почему российские виноделы тоже переписали ценники?
— Как и на всех производителей товаров повседневного спроса, на них давит высокая ставка ЦБ в 21 процент. В последние годы виноделы много вкладывались в новые виноградники. Это инвестиции, которые долго окупаются: первый рубль с посаженной лозы можно получить примерно через семь лет. Все это время нужно тратиться — на шпалеру, уход, защиту растений, оборудование для переработки винограда. Приходится брать кредиты, чтобы не останавливать развитие.
Плюс — давят санкции. Например, нельзя напрямую из Португалии завозить корковую пробку. Она попала в пятый пакет санкций вместе с дубовой бочкой. Кроме того, используется импортное оборудование, комплектующие, которые также завозятся из заграницы. И в целом, себестоимость производства в России выше европейской, а урожайность может быть ниже из-за климата.
Приоритет — российскому
— Каково сейчас соотношение иностранных и российских вин в ретейле?
— Российские вина однозначно занимают большую часть рынка — до 60 процентов по тихим и игристым в совокупности. В игристых винах доля выше — около 70 процентов. В этой категории российские вина сейчас хорошего качества и сравнительно недороги. В 2024 году было продано 245 млн литров игристого вина и 571 млн литров тихого. Статистически мы в прошлом году продали российского вина даже больше, чем произвели, за счет переходящих остатков прошлых периодов. Российское вино продолжает вытеснять импорт в объемах.
— Почему Минпромторг пытается закрепить за отечественным алкоголем обязательную долю в ретейле не менее 20 процентов от ассортимента, если она и так существенная?
— Инициатива родилась, когда соотношение импортного и отечественного вина было иным. Рынок перестроился естественным путем. Российские вина все более востребованы крупным ретейлом. И большая часть сетей уже перестроила ассортимент, чтобы выполнить норматив в 20%. И все же остается небольшой сегмент рынка специализированной розницы, где эту норму выполнить сложно — винотеки.
В ретейле нельзя одинаково подходить с одной меркой ко всем магазинам. Нужна дифференциация. В жестком дискаунтере типа «Светофора» представлено семь бутылок вина, из них шесть — российские. Доля там близка к 100 процентам. А в винотеке, где пять тысяч наименований, должно быть тысяча российских вин. И если их будет 600, винотеку оштрафуют. Возможно, стоит использовать более гибкий подход при регулировании.
Качество выше
— В спорах о качестве российского вина есть две полярные точки зрения: одна — качество растет, другая — нам никогда не обогнать Италию или Испанию. Как вы считаете?
— Я работаю на рынке с 1999 года и за это время объехал много винодельческих стран мира. Пробовал разные вина.
В России качество вин выросло на два порядка и сейчас абсолютно конкурентоспособно на сравнительных дегустациях. Даже в ценовой категории до тысячи рублей. Тем более, стоимостью до пяти тысяч. Есть не просто хорошие, а дефицитные вина, за которыми ценители ведут охоту.
Безусловно, есть производители, которые выпускают не самый лучший продукт. Но судить по ним обо всей отрасли — неправильно.
Российские виноделы совершили колоссальный прорыв за последние 10-15 лет. Странам Европы для этого понадобились десятилетия. Поверьте, еще в конце 1980-х годов не все вина в Италии и Австрии можно было пить без риска для здоровья, были даже отравления и смерти. Потом эти страны существенно пересмотрели свои внутренние требования к производству. Сейчас Австрия, например, является эталоном качественного вина. Россия встала на этот же путь и проходит его гораздо быстрее других винодельческих стран.
— Идет ли российское вино на экспорт?
— Экспорт сильно ограничен санкциями. Россия отправляет свое вино в Азию и Израиль. Неплохие результаты в прошлом году показал экспорт в Китай. Это важное направление не только с коммерческой, но и с имиджевой стороны — вклад в позитивный образ страны за рубежом. А до 2022 года наша страна торговала даже со странами Скандинавии, с Германией.
Экспорт — не приоритет для российских виноделов. У нас такой гигантский внутренний рынок, что производство нужно наращивать и наращивать. Россия в среднем потребляет вина в два раза больше, чем производит.
За Уралом и в Сибири плохо знают российское вино. Кубанским производителям гораздо интереснее нарастить поставки в Тюмень или ХМАО, нежели бороться за право торговать с другими странами за рубежом. Компенсация производителям автомобильных или железнодорожных поставок вина с юга за Урал дадут гораздо больший эффект, чем попытки уйти в экспорт.
Ассортимент растет
— Объемы производства, как вы сказали, будут наращиваться. За счет чего?
— В предыдущие годы был создан задел — заложено много новых виноградников, закуплено оборудование, строятся новые винодельни, развивается винный туризм. Появляются новые марки вина, в том числе премиальные. Хорошая тенденция — переход на отечественное сырье. У нас ряд предприятий в прошлом часто использовали импортные виноматериалы. Например, в группе компаний «Абрау-Дюрсо» делали много игристого из сырья ЮАР. Сейчас они — номер два по площади виноградников в России, огромные инвестиции были сделаны в сырьевую базу.
Крымская AGORA WINERY работала на товарищеском привозном сырье. Сейчас перешли на свое — у них 1600 гектаров собственных виноградников. Завод «Олимп» на Кубани тоже заложил полторы тысячи гектаров виноградников, они уже вступают в плодоношение.
Развиваются не только большие компании, но и локальные хозяйства. Несколько лет назад фермерам разрешили получать лицензии на производство вина в упрощенном порядке, и продавать его без отдельного магазина. В итоге, лицензирование кратно выросло. Всего в стране сейчас 270 лицензий на производство вина, из них около сотни — фермеры. Объемы у них не большие, но они существенно обогащают ландшафт российского виноделия.
— Где и как можно узнавать об отечественных винных новинках?
— Есть ограничения по этим темам в СМИ из-за требований в законе о рекламе. Но государственная поддержка отрасли достаточно отчетливая и на это обращают внимания крупные медиа, поддерживают отрасль. Есть и специальные информационные проекты, снимаются документальные и художественные фильмы о виноделах. Важный канал информирования — винные ярмарки. Несколько лет назад их стали делать в винодельческих регионах. Потом создали программу фестивалей «Виноград». В этом году его проведут в Новом Уренгое. Есть огромная подмосковная ярмарка «Сыр-пир-мир», где много виноделов представляют свои напитки.
— Что сегодня сдерживает развитие виноделия в России?
— Нужно больше хорошего винограда, чтобы делать больше отличного вина в разных ценовых категориях. Кроме того, нужно системно заниматься подготовкой кадров для виноделия — в отрасли острый кадровый голод. Не хватает специалистов, агрономов, виноделов. Сколько бы денег инвестор ни вложил в виноградники и винодельни, без профессионалов сделать качественный продукт невозможно.
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