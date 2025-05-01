Куда сдать клеща на анализ в Тюмени

В Тюмени клеща на анализ принимают сразу в нескольких медицинских учреждениях: в Центре гигиены и эпидемиологии и в институте краевой инфекционной патологии. Об этом рассказали в региональном Респотребнадзоре.
«Снятых клещей возможно исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области“ и ФБУН „Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии“ Роспотребнадзора. В муниципальных образованиях можно обратиться в филиалы ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области“.
Для исследования клеща на клещевые инфекции необходимо поместить его в
плотно закрывающуюся емкость. При невозможности быстрой доставки клеща в лабораторию его следует хранить в холодильнике при 4°С в течение суток и в морозилке — в течение недели.
При обнаружении на себя клеща необходимо немедленно обратиться к врачу. Помощь окажут в инфекционной больнице. Вопрос о необходимости постановки иммуноглобулина пострадавшему решает врач приемного отделения.
Клеща можно снять и самостоятельно с помощью пинцета. Насекомое нужно захватывать как можно ближе к хоботку. Затем его нужно аккуратно потянуть, вращая при этом вокруг своей оси. Через один — три оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком. После удаления рану необходимо обработать йодом или спиртом. Затем необходимо срочно обратиться к врачу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!