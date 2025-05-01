01 мая 2025
30 апреля 2025

Куда сдать клеща на анализ в Тюмени

В Тюмени клеща на анализ принимают в Центре гигиены и эпидемиологии
© Служба новостей «URA.RU»
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При укусе клеща нужно немедленно обратиться к врачу
При укусе клеща нужно немедленно обратиться к врачу Фото:

В Тюмени клеща на анализ принимают сразу в нескольких медицинских учреждениях: в Центре гигиены и эпидемиологии и в институте краевой инфекционной патологии. Об этом рассказали в региональном Респотребнадзоре.

«Снятых клещей возможно исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области“ и ФБУН „Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии“ Роспотребнадзора. В муниципальных образованиях можно обратиться в филиалы ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области“.

Для исследования клеща на клещевые инфекции необходимо поместить его в 

плотно закрывающуюся емкость. При невозможности быстрой доставки клеща в лабораторию его следует хранить в холодильнике при 4°С в течение суток и в морозилке — в течение недели.

При обнаружении на себя клеща необходимо немедленно обратиться к врачу. Помощь окажут в инфекционной больнице. Вопрос о необходимости постановки иммуноглобулина пострадавшему решает врач приемного отделения.

Клеща можно снять и самостоятельно с помощью пинцета. Насекомое нужно захватывать как можно ближе к хоботку. Затем его нужно аккуратно потянуть, вращая при этом вокруг своей оси. Через один — три оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком. После удаления рану необходимо обработать йодом или спиртом. Затем необходимо срочно обратиться к врачу.

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В Тюмени клеща на анализ принимают сразу в нескольких медицинских учреждениях: в Центре гигиены и эпидемиологии и в институте краевой инфекционной патологии. Об этом рассказали в региональном Респотребнадзоре. «Снятых клещей возможно исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области“ и ФБУН „Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии“ Роспотребнадзора. В муниципальных образованиях можно обратиться в филиалы ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области“. Для исследования клеща на клещевые инфекции необходимо поместить его в  плотно закрывающуюся емкость. При невозможности быстрой доставки клеща в лабораторию его следует хранить в холодильнике при 4°С в течение суток и в морозилке — в течение недели. При обнаружении на себя клеща необходимо немедленно обратиться к врачу. Помощь окажут в инфекционной больнице. Вопрос о необходимости постановки иммуноглобулина пострадавшему решает врач приемного отделения. Клеща можно снять и самостоятельно с помощью пинцета. Насекомое нужно захватывать как можно ближе к хоботку. Затем его нужно аккуратно потянуть, вращая при этом вокруг своей оси. Через один — три оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком. После удаления рану необходимо обработать йодом или спиртом. Затем необходимо срочно обратиться к врачу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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